Британские власти могут предложить Сергею и Юлии Скрипалям переехать на жительство в США под новыми именами
Британские власти могут предложить Сергею и Юлии Скрипалям переехать на жительство в Соединённые Штаты под новыми именами, утверждает газета «Санди Таймс». Она ссылается на собственные источники. По информации издания, британская разведка обсуждает такой вариант с ЦРУ, чтобы «предотвратить новые попытки убийства Скрипалей». Британский МИД пока никак не прокомментировал эту информацию.
В российском посольстве в Лондоне заявили о попытке «спрятать конца в воду и скрыть информацию о Скрипалях от общественности и СМИ».
Комментарии4
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cattt 09 апреля 2018 | 09:11
Программа защиты свидетелей в США работает четко.
sg80g 09 апреля 2018 | 09:12
Англичанка гадила, гадила и богадилась. Не сумев организовать убийство Скрипалей, она устраивает их похищение. И будут как родченков до конца жизни в масках ходить. Только у многих уже есть сомнения жив ли родченков вообще.. Гораздо спокойнее грохнуть его и показывать раз в месяц какого-нибудь безработного актера, коих в Хилливудии пруд пруди..
volgin_jv 09 апреля 2018 | 09:13
... И больше их никто никогда не увидит. Понимаем-с.
rktq 09 апреля 2018 | 09:21
В Голливуд. Там и до "Оскара" недалеча.