Британские власти могут предложить Сергею и Юлии Скрипалям переехать на жительство в США под новыми именами

Британские власти могут предложить Сергею и Юлии Скрипалям переехать на жительство в Соединённые Штаты под новыми именами, утверждает газета «Санди Таймс». Она ссылается на собственные источники. По информации издания, британская разведка обсуждает такой вариант с ЦРУ, чтобы «предотвратить новые попытки убийства Скрипалей». Британский МИД пока никак не прокомментировал эту информацию.

В российском посольстве в Лондоне заявили о попытке «спрятать конца в воду и скрыть информацию о Скрипалях от общественности и СМИ».