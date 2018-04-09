Сегодня Генпрокуратура обещает опубликовать документы из переписки с Лондоном по делам Березовского и Литвиненко

Сегодня Генпрокуратура обещает опубликовать документы из переписки с Лондоном по делам Бориса Березовского и бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В частности, будут обнародованы данные о том, что Борис Березовский незаконно получил убежище в Британии, сказал в эфире НТВ Генпрокурор Юрий Чайка.

Как отмечает «Интерфакс», прокуратура намерена придать гласности новые сведения на фоне так называемого «дела Скрипаля». Глава ведомства Юрий Чайка заявил, что считает действия Лондона провокационными.