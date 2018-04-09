Сегодня Генпрокуратура обещает опубликовать документы из переписки с Лондоном по делам Березовского и Литвиненко
Сегодня Генпрокуратура обещает опубликовать документы из переписки с Лондоном по делам Бориса Березовского и бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В частности, будут обнародованы данные о том, что Борис Березовский незаконно получил убежище в Британии, сказал в эфире НТВ Генпрокурор Юрий Чайка.
Как отмечает «Интерфакс», прокуратура намерена придать гласности новые сведения на фоне так называемого «дела Скрипаля». Глава ведомства Юрий Чайка заявил, что считает действия Лондона провокационными.
Комментарии8
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commeilfaut 09 апреля 2018 | 09:11
Захотели-предоставили, ваше какое дело.
huyt 09 апреля 2018 | 09:15
commeilfaut: Лугового пусть выдадут. Что боятся-то раз он якобы невиновен ?
opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 09:24
huyt: Крепко сели наши в лужу в связи с делом Скрипалей, если подключили тяжёлую артиллерию в лице Чайки!
ostapbey 09 апреля 2018 | 09:19
commeilfaut: хотелось бы услышать весь список..
Найдется ли хоть один представитель России , который получил лично..или для семьи.. или детей пристроил с нероссийским гражданством ЗАКОННО..по общим правилам и без противоречий с росийским законом. Учитывая, что если для этого закон не дуракам был писан..А для себя же любимых.
Даже..
mikhail_spb_ 09 апреля 2018 | 09:12
Поскольку вся преступность в России побеждена, чаячье ведомство занялось троллингом ненавидимых нацлидером англичан.
opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 09:13
Чайке бы разобраться со своими чайкатами-вундеркиндами!
balkin 09 апреля 2018 | 09:14
Ни тому, ни другому от этого уже не поздоровится...
Это как жать на педаль тормоза, когда тебя уже на кремацию везут
anji70 09 апреля 2018 | 09:23
Где была так называемая генпрокуратура когда Березовский дверь ногой в кабинет Путина открывал.