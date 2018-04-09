Новый скандал в Международной федерации шахмат

Президентский совет FIDE почти единогласно принял резолюцию с требованием отставки президента организации Кирсана Илюмжинова.

Это далеко не первая за 22 года массовая фронда против Кирсана Илюмжинова, у которого богатый опыт преодоления подобных кризисных ситуаций. Вот только никогда прежде позиции многолетнего главы FIDE не были столь зыбкими, как сегодня. Если коротко, то против Илюмжинова взбунтовался его вице-президент Георгиос Мокропулос. Он официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы федерации и призвал Илюмжинова досрочно уйти в отставку.

И это больше, чем просто слова. Президентский совет принял соответствующую резолюцию. Ее поддержали 14 человек при всего одном голосе против. Причины довольно просты. Фамилия Илюмжинова уже давно значится в санкционном списке США. Из-за этого швейцарский банк UBS планирует закрыть счета ФИДЕ. Президент, впрочем, уходить не спешит. Год назад он успешно справился с недовольством совета. Правда, в октябре Илюмжинова фактически отстранили от власти. Он остался президентом, но практически все его полномочия были переданы Мокропулосу.

Очередные выборы президента ФИДЕ должны состояться осенью. Еще одни претендентом на этот пост является двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.