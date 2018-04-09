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09:02, 09 апреля 2018

Новый скандал в Международной федерации шахмат

Президентский совет FIDE почти единогласно принял резолюцию с требованием отставки президента организации Кирсана Илюмжинова.

Это далеко не первая за 22 года массовая фронда против Кирсана Илюмжинова, у которого богатый опыт преодоления подобных кризисных ситуаций. Вот только никогда прежде позиции многолетнего главы FIDE не были столь зыбкими, как сегодня. Если коротко, то против Илюмжинова взбунтовался его вице-президент Георгиос Мокропулос. Он официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы федерации и призвал Илюмжинова досрочно уйти в отставку.

И это больше, чем просто слова. Президентский совет принял соответствующую резолюцию. Ее поддержали 14 человек при всего одном голосе против. Причины довольно просты. Фамилия Илюмжинова уже давно значится в санкционном списке США. Из-за этого швейцарский банк UBS планирует закрыть счета ФИДЕ. Президент, впрочем, уходить не спешит. Год назад он успешно справился с недовольством совета. Правда, в октябре Илюмжинова фактически отстранили от власти. Он остался президентом, но практически все его полномочия были переданы Мокропулосу.

Очередные выборы президента ФИДЕ должны состояться осенью. Еще одни претендентом на этот пост является двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Комментарии

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opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 09:17

Пусть идёт к Асаду звездочётом..

ilja13 09 апреля 2018 | 09:20

Это совсем не плохая новость. Сей дядя - весьма мутный и подозрительный субъект. Так толком и не понятно - на чем он сделал состояние и на чём собственно он построил своё имя в публичном пространстве. Это загадка.

mavreh 09 апреля 2018 | 09:21

Дешёвый китайский смартфон способен обыграть любого чемпиона мира по шахматам за пару минут!
Какой нафик это "спорт"?!
Просто очередной распил бабла.
Шахматы - это не спорт. Это скорее вид искусства.

severnaj 09 апреля 2018 | 09:24

mavreh: Когда нибудь вам захочется стать не продолжением своего смартфона, а человеком - поиграть в шахматы, просто подумать......

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