США в ближайшие дни обсудят новые антироссийские санкции

Поводом стала химическая атака в сирийском городе Дума, за которой, по мнению Вашингтона, стоит президент Башар Асад, а Россия и Иран его поддерживают.

Инициатор очередных санкций против России новый советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон. Именно он готовит проект ограничительных мер, рассказал газете Коммерсант источник, близкий к Госдепартаменту. И уже на этой неделе Белый дом их обсудит. США буквально в пятницу ввели санкции против людей, близких к президенту Путину — в их числе крупные бизнесмены, высокопоставленные силовики и чиновники. Причина – действия Москвы на Украине, а также в Сирии. Теперь появились новые претензии к России.

Поводом стала химическая атака в сирийском городе Дума пару дней назад. Как утверждают правозащитники, 70 человек задохнулись, несколько сотен находятся в критическом состоянии. США убеждены: за атакой стоят власти Сирии и Россия, как союзница Башара Асада, тоже несёт за это ответственность. Сирийского лидера президент Трамп вообще назвал животным и пообещал незамедлительный ответ. Уже этим утром была обстреляна авиабаза сирийских войск в провинции Хомс, но Пентагон, а также источник в Белом доме заявили, что к этому не причастны.

Очередной инцидент с применением химоружия обсудят сегодня на экстренном заседании Совбеза ООН. Его призвали созвать США, Великобритания, Франция и ряд других стран. Россия тоже созвала заседание Совбеза ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.