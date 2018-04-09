США в ближайшие дни обсудят новые антироссийские санкции
Поводом стала химическая атака в сирийском городе Дума, за которой, по мнению Вашингтона, стоит президент Башар Асад, а Россия и Иран его поддерживают.
Инициатор очередных санкций против России новый советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон. Именно он готовит проект ограничительных мер, рассказал газете Коммерсант источник, близкий к Госдепартаменту. И уже на этой неделе Белый дом их обсудит. США буквально в пятницу ввели санкции против людей, близких к президенту Путину — в их числе крупные бизнесмены, высокопоставленные силовики и чиновники. Причина – действия Москвы на Украине, а также в Сирии. Теперь появились новые претензии к России.
Поводом стала химическая атака в сирийском городе Дума пару дней назад. Как утверждают правозащитники, 70 человек задохнулись, несколько сотен находятся в критическом состоянии. США убеждены: за атакой стоят власти Сирии и Россия, как союзница Башара Асада, тоже несёт за это ответственность. Сирийского лидера президент Трамп вообще назвал животным и пообещал незамедлительный ответ. Уже этим утром была обстреляна авиабаза сирийских войск в провинции Хомс, но Пентагон, а также источник в Белом доме заявили, что к этому не причастны.
Очередной инцидент с применением химоружия обсудят сегодня на экстренном заседании Совбеза ООН. Его призвали созвать США, Великобритания, Франция и ряд других стран. Россия тоже созвала заседание Совбеза ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 09 апреля 2018 | 09:09
Трамп, как и обещал, делает Россию великой.
С новыми санкциями российское народонаселение ещё увереннее будет смотреть в будущее.
volkov_25 09 апреля 2018 | 09:16
Больше санкций хороших и разных для твердолобых НКВДшников.
accyapa 09 апреля 2018 | 09:22
Никогда такого не было и вот опять!
severnaj 09 апреля 2018 | 09:20
Уже новые на подходе. Вот вам пожалуйста - такая проделана работа, столько заплачено бабулесов (и каких!!!). Выходит, все эти тролли, журналюшки-шлюшки, эксперды зря свой хлеб едят. Великая Америка дала понять всем, что рано хоронили, она еще посморкается на ваших похоронах.
dirizhabli 09 апреля 2018 | 09:24
Перед "жесткостью" нашего адеквата не устоит ни одна санкция.
dekadik 09 апреля 2018 | 09:25
Путен всех победит...