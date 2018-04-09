Акции РусАла на Гонконгской фондовой бирже рухнули боле чем на 40% после включения компании в «чёрный список» США
Акции компании РусАл Олега Дерипаски на Гонконгской фондовой бирже рухнули боле чем на 40 процентов в первый день торгов после включения компании в «чёрный список» Министерства финансов США. Ранее РусАл предупредил, что санкции могут привести к техническим дефолтам по ряду кредитных обязательств, а также окажут негативное влияние на развитие бизнеса. При этом компания обещает выполнить все обязательства, существующие на данный момент.
Комментарии20
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aroswen 09 апреля 2018 | 09:06
это прекрасно! доктор пришёл бугага
igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 09:09
aroswen: сказка о золотой рыбке: и остался дерипаска у разбитого руссала!
arye_11 09 апреля 2018 | 09:13
igorrrpadlowitchs:
Российские олигархи почувствовали себя миллиардерами, крутыми мужиками, вершителями судеб...
Чего, мол, хочу, того и верчу
Шавки они все, сопливые пацаны.
Забыли основной закон ведения бизнеса - держишь свои капиталы в валюте США, будь добр уважать законы США.
Или Тело, или Дело.
Одно из двух, или Вовку продолжаешь поддерживать или из миллиардера в одну неделю станешь миллионером.
luger_max_otto 09 апреля 2018 | 09:14
Вопрос скорее не в биржевой стоимости акций- вопрос в том, как теперь Дерипаска будет торговать алюминием.
rktq 09 апреля 2018 | 09:15
luger_max_otto: Выход один - с дисконтом...
igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 09:18
luger_max_otto: теперь из алюминия будут лады делать- надо же своего поддержать!
luger_max_otto 09 апреля 2018 | 09:23
Типо скрепы? Держава алюминиевых скреп, для начала ХХ века шикарное название для рОмана :)
igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 09:20
luger_max_otto: а Цой еще пел про алюминиевые огурцы- не за горами! Алюминий в каждый российский дом!
huyt 09 апреля 2018 | 09:10
aroswen: А на хрена мне этот Русал нужен. Ну обанкротится так обанкротится, наплевать. После этих санкций жульё как тараканы забегали. так пусть яхты свои продают, дворцы, дорогие авто чтобы рассчитаться с долгами. А ещё за коррупцию пусть ответят. Лучше в Гааге.
aroswen 09 апреля 2018 | 09:12
huyt:
портянок переведут с доширака на ролтон ))
punyoshohlai 09 апреля 2018 | 09:24
aroswen: портянок переведут с доширака на ролтон ))
На помои их переведут. Они и помоям будут рады
mikhail_spb_ 09 апреля 2018 | 09:07
А ведь говорили, что санкции благотворно влияют на роскомпании.
davi__koloradov 09 апреля 2018 | 09:09
Дешевые путинские понты бьют по карману и выходят боком всем расеянцам.
mamiluk 09 апреля 2018 | 09:16
Это просто праздник какой-то!
borninussr 09 апреля 2018 | 09:16
Санкции только на пользу.
Каждую неделю новую пользу наваливают.
piter_ug 09 апреля 2018 | 09:16
Вот это пошустрили в Украине, в Англии, в Сирии, в США!
И возможно это ещё только начало конца.
Надо бы пересидельцу «инфаркт микарда вот такой рубец» изобразить и отправиться в трюм галеры.
chapter_2 09 апреля 2018 | 09:17
Цена акций РусАла на Гонконгской фондовой бирже упала, а цена алюминия выросла более чем на 1,5% до $2085 за тонну. О.Дерипаска после ловли рыбки отмачивает свою удочку в керосине.
drtomsky 09 апреля 2018 | 09:17
Вот вам и «не смешите наши искандеры». А моська все лает и лает.
nikolashin2017 09 апреля 2018 | 09:18
неча якшаться с проститутками,в в т.ч. политическими...
ural444 09 апреля 2018 | 09:24
может это остановить наших олигархов - перестанут строить себе очередные дворцы и немного задумаются о смысле своей жизни )))