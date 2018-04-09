Акции РусАла на Гонконгской фондовой бирже рухнули боле чем на 40% после включения компании в «чёрный список» США

Акции компании РусАл Олега Дерипаски на Гонконгской фондовой бирже рухнули боле чем на 40 процентов в первый день торгов после включения компании в «чёрный список» Министерства финансов США. Ранее РусАл предупредил, что санкции могут привести к техническим дефолтам по ряду кредитных обязательств, а также окажут негативное влияние на развитие бизнеса. При этом компания обещает выполнить все обязательства, существующие на данный момент.