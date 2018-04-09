Сегодня в Совете Безопасности ООН пройдут два заседания, одно из которых инициировала Россия

Тема: угроза международной безопасности. После этого пройдёт второе заседание о применении химического орудия в Сирии. Его проведения требовали западные страны.

Президент США Дональд Трамп обвинил в химических атаках президента Сирии Башара Асада. Он также заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку сирийского режима.