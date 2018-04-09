Сегодня в Совете Безопасности ООН пройдут два заседания, одно из которых инициировала Россия
Тема: угроза международной безопасности. После этого пройдёт второе заседание о применении химического орудия в Сирии. Его проведения требовали западные страны.
Президент США Дональд Трамп обвинил в химических атаках президента Сирии Башара Асада. Он также заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку сирийского режима.
Комментарии4
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sensei54 09 апреля 2018 | 08:49
Тема политзанятий – «Откуда исходит угроза миру».
Прелесть!
protiv777 09 апреля 2018 | 08:59
"Он также заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку сирийского режима." А почему Турцию забыл? Не удобняк упоминать страну НАТО? А она ведь союзник сейчас России в Сирии. Какая досадная не стыковочка. И Эрдгана сейчас ...рен сбросишь. Он сейчас на чеку.
platonnekafrin 09 апреля 2018 | 09:04
Это Захарова еще до Министерства не доехала. Минут через сорок всё исправится - Трапм пожалеет и задвинет обвинения обратно.
opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 09:11
Угроза мировой безопасности это и есть нынешняя Россия, где правит олигархат-паханат во главе с так называемым гарантийным талоном..