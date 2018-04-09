Верховный суд выявил грубые нарушения при рассмотрении гражданских дел в Мосгорсуде и Верховном суде Карелии

Верховный суд России выявил грубые нарушения при рассмотрении гражданских дел в Мосгорсуде, Верховном суде Карелии и нижестоящих судах этих регионов, сообщает КоммерсантЪ. В адрес 18 судей вынесены три частных определения Верховного суда, что является беспрецедентным в его практике.

Как отмечает издание, в мае Госдума рассмотрит президентские поправки к Закону «об органах судейского сообщества». Они позволят самостоятельно привлекать судей к дисциплинарной ответственности при наличии частного определения.