Верховный суд выявил грубые нарушения при рассмотрении гражданских дел в Мосгорсуде и Верховном суде Карелии
Верховный суд России выявил грубые нарушения при рассмотрении гражданских дел в Мосгорсуде, Верховном суде Карелии и нижестоящих судах этих регионов, сообщает КоммерсантЪ. В адрес 18 судей вынесены три частных определения Верховного суда, что является беспрецедентным в его практике.
Как отмечает издание, в мае Госдума рассмотрит президентские поправки к Закону «об органах судейского сообщества». Они позволят самостоятельно привлекать судей к дисциплинарной ответственности при наличии частного определения.
Комментарии4
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ajsenev 09 апреля 2018 | 08:56
Да здравствует российский суд, самый независимый суд в мире.
От закона.
ksp_49 09 апреля 2018 | 09:03
ajsenev: ажсенев, оторвись от методички и прояви фантазию.
huyt 09 апреля 2018 | 09:04
ajsenev: Надо сажать, а не предупреждения выносить. пусть ощутят свои же методы.На практике.
lyukk2012 09 апреля 2018 | 09:19
Необходима судебная реформа. И суд, неподкупный суд, а не то, что сегодня именуется судом...