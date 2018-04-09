СК возбудил уголовное дело о жестоком обращении с младенцем в детской больнице № 4 города Новосибирска

Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с младенцем в детской больнице № 4 города Новосибирска. Ранее одна из местных жительниц выложила в сеть видео, на котором медсестра резко бросает ребёнка в палате для отказников. После этого местные власти поручили областному Минздраву провести проверку, сообщает «Интерфакс».