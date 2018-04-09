СК возбудил уголовное дело о жестоком обращении с младенцем в детской больнице № 4 города Новосибирска
Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с младенцем в детской больнице № 4 города Новосибирска. Ранее одна из местных жительниц выложила в сеть видео, на котором медсестра резко бросает ребёнка в палате для отказников. После этого местные власти поручили областному Минздраву провести проверку, сообщает «Интерфакс».
Комментарии3
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kokeshi 09 апреля 2018 | 08:56
А ведь это только то, что удалось снять... Чудовищно....
ksp_49 09 апреля 2018 | 09:01
kokeshi: у медсестры от усталости руки не держат, а следаки себе на этом звездочки зарабатывают. Как есть НКВД во время голода.
piter_ug 09 апреля 2018 | 09:19
На той зарплате люди не задерживаются, приходится набирать то, что пришло.