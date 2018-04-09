Компания РусАл Олега Дерипаски предупредила о риске технического дефолта по кредитам из-за американских санкций
После этого сообщения акции компании на Гонконгской бирже упали на 41 процент, сообщает Рейтер.
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После этого сообщения акции компании на Гонконгской бирже упали на 41 процент, сообщает Рейтер.
Комментарии31
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blindpew_33 09 апреля 2018 | 08:49
Дефолт-то вряд ли случится, сейчас им из бюджета отгрузят много ахулиардов.
Но на международных рынках Русалу уже не работать, теперь будет чисто внутрироссийской компанией.
ajsenev 09 апреля 2018 | 08:53
blindpew_33:А ведь это - только начало.
estamp 09 апреля 2018 | 09:02
ajsenev: ведь это - только начало.
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Фак! Какой просветленный хомячек!
А до этого, с 2014-го... даже нет, с Магнитского, что было?
vilingrad 09 апреля 2018 | 09:09
estamp: что было?"
Да любили твоих хозяев. Во всех направлениях. А они тебя. А ты крепчаешь:)
greensleeves 09 апреля 2018 | 08:54
blindpew_33: У него вообще-то долгов на 5 миллиардов долларов - откуда столько "отгрузить"-то? Самому уже не хватает, а тут...Добро бы "член семьи", а то - отщепенец: с Полиной Юмашевой развелся...Короче:" Не сынок он нам более, не сынок" ( как в мультике:"Не жана она мне более!") и пусть "ручечку на место вернет",
huyt 09 апреля 2018 | 08:59
greensleeves: Пусть яхту хоть одну свою продаст. Уже долгов меньше будет. А ещё налогоплательщики ему помогают, ведь его от налогов-то освободили вовсе. Зато с нас скоро будут драть по 15% НДФЛ и 22% НДС. Зато крымнаш.
hermannhesse456 09 апреля 2018 | 09:12
huyt: Крым не ваш, гнида
huyt 09 апреля 2018 | 09:19
hermannhesse456: Твой, твой !!! А ещё беги за твоими 11.80. Касса уже открылась.
kapitankolbaskin 09 апреля 2018 | 08:55
blindpew_33: теперь будет чисто внутрироссийской компанией.
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Это точно . Будет покупать сам у себя за наш счет.
slonosl1 09 апреля 2018 | 09:08
blindpew_33: Ну почему же, еще в Китай за юани можно сырьё отгружать..Правда цена там будет, как и на все, что продает последнему "партнёру" Путя)) Типа: гектар тайги под освоение (вырубку по нашему) за 25 центов в месяц..На рыбку по любому хватит. Как то обвисли эскандеры на сосулях Семенович)
kara 09 апреля 2018 | 08:51
ну и правильно! пусть пожинают плоды своего идиотизма, еще и признать санкции форс-мажером
aleksandr39 09 апреля 2018 | 08:53
Опять увеличат тарифы ЖКХ ,подымут цены на бензин и продукты для народа России .
greensleeves 09 апреля 2018 | 08:56
aleksandr39: А бензинчик уже подорожал - не заметили? Ну и тарифы новые обсуждаются - "утилизационные" ...на всё !
huyt 09 апреля 2018 | 09:01
aleksandr39: Цены на Платон с 1 июля тоже. Избиратели ведь это хотят раз 77% голосуют за это на ещё 6 лет.
kapitankolbaskin 09 апреля 2018 | 08:53
Кого это она предупредила ?!
Чувствую что нас ,чтоб мы скинулись !!!
Патрик !Ты готов кушать на 40 % меньше ? Ну т.е. корыто ваше с дачником будет наполнено тока на половину...!!!
В большой семье ,как говорится....
ansh 09 апреля 2018 | 08:53
Вот что санкции животворящие делают. Начала проявляетсья истинная цена предпринимательской гениальности Олежки.
neitral_n 09 апреля 2018 | 08:55
И рыбку съел и.... костью подавился! )))
smith_1984_ 09 апреля 2018 | 08:56
Я вот вряд ли представляю что из за санкций и вообще при каких условиях Россия отдаст обратно Крым,уйдет из Сирии,все откатит назад и т.д.Так что наверно могли сразу все санкции вводить.А то читаю санкции вводят постепенно потому что якобы дают возможность изменится и т.д.
vinibi 09 апреля 2018 | 09:04
smith_1984_: Даже идиоту понятно- что пока параноик питерский пересиделец у власти этого ничего не будет- санкции это раздражитель ближайшего окружения окурка- их как бы подталкивают применить табакерку не по прямому назначению!!!
platonnekafrin 09 апреля 2018 | 08:57
Перейдет на режим экономии: Теперь, если проститутки, то только вокзальные; если яхта, то только на веслах; если в круиз вдоль Норвегии, то только по Клязьме.
podwodnik 09 апреля 2018 | 08:57
Как говорил товарищ Мюллер это одному помирать страшно, а вместе весело и даже пошутить можно. Кредиты наверняка на миллиарды, а кредиторы с большой долей вероятности сплошь Сбербанки, ВТБ и прочие государственные. Ещё и санкции то не начались (там срок больше месяца на их введение), но кредиты можно уже и не платить. Только вместе, Дерипаске похоже скучно одному санкции на себя брать.
sab171 09 апреля 2018 | 08:58
от санкций мы крепчаем, на этом 76% собрано, соберись тряпка и плавь дальше свой люминий а то яхту конфискуем, тебя Пикалево ничему не научило, верни ручку.
domtrubaiiiataji 09 апреля 2018 | 08:58
ну очень смешные санкции, вангую дерипаска. просто обосрался со смеху
neitral_n 09 апреля 2018 | 08:59
А Дерипаска удащливый бизнесьмен, однако!
mavreh 09 апреля 2018 | 09:02
Вот тебе, подонок, за невинную Рыбку ответка!
Думал даром пройдёт, подкупил тайских ментов - и порядок?
А на-ка получи!
mikr 09 апреля 2018 | 09:03
Отличный сценарий. Санкции действительно являются форсмажором, который позволяет бел лишних трудностей перевести стрелку с РусАла на те американские банки, которые кредитовали Дерипаску. Таким образом США сами понесут ответственность за свои же действия. Как говорится, не рой другому яму...
Снижение стоимости акций также можно использовать. Их необходимо выкупить за те российские деньги, которые сейчас "вложены в американскую экономику".
grossalexis_032018 09 апреля 2018 | 09:15
mikr: А ты уверен что американские банки кредитовали ? А с учетом того,что более половины продукции уходило на американский рынок - акции превращаются в бросовые.
estamp 09 апреля 2018 | 09:04
А за что Дерипаска вообще под раздачу попал? Он вроде не друг Путина, в Крыму не работал, Трампа не избирал...
neitral_n 09 апреля 2018 | 09:06
Это как надо было рулить, чтоб за 18 лет при богатейших ресурсах страны и не вырулить на реальную экономическую свободу? На политическую-то мы вырулили, но посмотрим, не останемся ли мы с голым попом ? А что дальше? Надо фильм про Гололхвастова посмотреть...
makeda 09 апреля 2018 | 09:10
Товарищи! Вот что и следовало доказать. Сейчас самая главная угроза стране,(как и в 1601-1611 годах и как в 1914-17 годах и как с 1991-го по настоящее время) олигархи России. Именно они всегда во все времена продавали страну. Вот Дерипаска-он ничего в своей жизни не создавал кроме как стал в 90-е годы владельцем алюминиевого бизнеса в России. Да он конечно умён,ведь большинству людей этого не удалось. Начинается крик олигархов о помощи. Даже не сомневаюсь откуда придёт эта помощь-как и в 2008 она придёт из Бюджета страны. Путин во время первого прихода к власти заявил,что не будет в стране пересмотра итогов приватизации предприятий. Интересно зачем Дерипаска брал кредиты у США? Он имея такой бизнес мог бы вообще не брать никогда кредитов. Поэтому единственный верный путь-это государственные предприятия,как было в СССР. Пусть олигархи сейчас банкротятся и пусть их США ставит на счётчик,а не всю Россию. Набрали кредитов сами должны отвечать. Посмотрим,что будет делать Путин. Он уже несколько раз спасал олигархов России за счёт бюджета страны. Только людям ничего этого не говорят.
ansh 09 апреля 2018 | 09:19
makeda: Чекист и коммунист Путин не даст пропасть браткам. За счет покорного населения, разумеется. Ибо клептократия.