ФИДЕ потребовало немедленной отставки действующего президента организации Кирсана Илюмжинова, который находится в американском санкционном списке. Финансовый директор ФИДЕ Адриан Сигель предупредил, что 30 апреля счета ФИДЕ будут закрыты. Банки в Швейцарии и за её пределами отказываются сотрудничать с Организацией, пока она не снимет своего руководителя.