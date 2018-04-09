ФИДЕ потребовало немедленной отставки действующего президента организации Кирсана Илюмжинова
ФИДЕ потребовало немедленной отставки действующего президента организации Кирсана Илюмжинова, который находится в американском санкционном списке. Финансовый директор ФИДЕ Адриан Сигель предупредил, что 30 апреля счета ФИДЕ будут закрыты. Банки в Швейцарии и за её пределами отказываются сотрудничать с Организацией, пока она не снимет своего руководителя.
Комментарии8
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aleksandr39 09 апреля 2018 | 08:35
Каспарова в президенты ФИФА .
sedoievgeniy 09 апреля 2018 | 08:45
aleksandr39: С чего такая любовь к взяточникам.
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров отстранен на два года от любой деятельности, связанной с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), за коррупцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.По итогам расследования, проведенного ФИДЕ, выяснилось, что перед прошлогодними президентскими выборами в федерации Каспаров, который претендовал на этот пост, и тогдашний генеральный секретарь организации Леонг заключили договор. По нему Каспаров заплатил Леонгу 500 тысяч долларов за голоса на выборах главы ФИДЕ от федераций азиатского региона. В итоге Каспаров выборы проиграл, на пост главы организации был переизбран Кирсан Илюмжинов.
8 сентября директор представительства ФИДЕ в России Берик Балгабаев сообщил, что правоохранительные органы США получили основания для начала уголовного преследования Каспарова, который проживает в США. Ранее в этот же день на официальном сайте ФИДЕ появилась информация, что Каспаров и Леонг признаны виновными в нарушении морального кодекса организации.
Но Каспаров взяточник выступает против власти в России поэтому ему санкции не страшны, это их сукин сын!!!
krysodav2 09 апреля 2018 | 08:52
sedoievgeniy: "Красиво звонишь"!! Звизьдите дальше!
sedoievgeniy 09 апреля 2018 | 09:17
krysodav2: Ну нельзя быть таким глупым, неужели это так тяжело найти https://www.fide.com/ и почитать об этом. Для умственно отсталых, я Вас к ним причисляю рекомендую почитать Эхо москвы: 19:04, 21 октября 2015, https://echo.msk.ru/news/1644442-echo.html
13-й чемпион мира по шахматам россиянин Гарри Каспаров отстранён от любой деятельности, связанной с шахматами, сроком на два года. Такое решение приняла комиссия по этике Международной шахматной федерации.
Каспаров и Леонг были признаны виновными в нарушении морального кодекса FIDE. Перед прошлогодними выборами президента FIDE Каспаров, который претендовал на этот пост, и тогдашний генеральный секретарь FIDE Леонг заключили договор. Согласно ему, Каспаров заплатил Леонгу 500 тысяч долларов за то, чтобы Сингапур проголосовал за него на выборах главы FIDE. По этому поводу отныне один из самых известных шахматистов мира не только не может работать в ФИДЕ, но также занимать любую должность в национальных федерациях, континентальных ассоциациях, аффилированных с ФИДЕ организациях, а также принимать участие в заседаниях международной федерации в качестве делегата или представителя
Приличный человек на Вашем месте чувствовал бы себя неудобно, но ВЫ "Красиво звонишь"!! Звизьдите дальше!
blindpew_33 09 апреля 2018 | 08:45
М-да.
Похоже, спеклась уважаемая организация.
Нечего было связываться с мутными персонажами, сколько бы бабла у них ни было.
А если уж вляпались - вовремя выбраться.
ansh 09 апреля 2018 | 08:50
Вот что санкции животворящие делают.
rom8883 09 апреля 2018 | 08:52
Жуликов вон!
suzy 09 апреля 2018 | 09:25
Как такое возможно? Организация - против своего президента? Чудеса!