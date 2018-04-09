Капитан судна «Норд», задержанного Украиной, может сегодня выйти из-под ареста под залог
Владимира Горбенко подозревают в нарушении порядка въезда на оккупированную территорию.
Рыболовецкий борт, приписанный к одному из крымских кооперативов, украинские пограничники задержали в Азовском море еще в конце марта. А в пятницу суд Мариуполя постановил оштрафовать членов экипажа судна «Норд», капитана же поместили под арест. Впрочем, адвокатам дали возможность внести залог — в пересчете около 80 тысяч рублей. Отпустить Владимира Горбенко из изолятора могут уже сегодня. Однако, что будет происходить дальше — большой вопрос. Капитана украинские власти обвиняют по уголовной статье о нарушении порядка въезда на оккупированную территорию — командиру экипажа может грозить до пяти лет тюрьмы. У остальных моряков, тем временем, изъяли российские паспорта. Документы, выданные самопровозглашенными властями в Крыму, признаны недействительными.
Официальный Киев отказал российским дипломатам в допуске к задержанным.
Комментарии1
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rktq 09 апреля 2018 | 08:37
Провокации подпиндосников с Украины так и будет продолжаться.. Не пора ли жестко ответить на все эти провокации, тем более что план по применения санкций в отношении России давно уже принят в США.