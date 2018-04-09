Капитан судна «Норд», задержанного Украиной, может сегодня выйти из-под ареста под залог

Владимира Горбенко подозревают в нарушении порядка въезда на оккупированную территорию.

Рыболовецкий борт, приписанный к одному из крымских кооперативов, украинские пограничники задержали в Азовском море еще в конце марта. А в пятницу суд Мариуполя постановил оштрафовать членов экипажа судна «Норд», капитана же поместили под арест. Впрочем, адвокатам дали возможность внести залог — в пересчете около 80 тысяч рублей. Отпустить Владимира Горбенко из изолятора могут уже сегодня. Однако, что будет происходить дальше — большой вопрос. Капитана украинские власти обвиняют по уголовной статье о нарушении порядка въезда на оккупированную территорию — командиру экипажа может грозить до пяти лет тюрьмы. У остальных моряков, тем временем, изъяли российские паспорта. Документы, выданные самопровозглашенными властями в Крыму, признаны недействительными.

Официальный Киев отказал российским дипломатам в допуске к задержанным.