Присяжные удалились в совещательную комнату для вынесения вердикта по одному из эпизодов дела «приморских партизан»
Присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для вынесения вердикта по одному из эпизодов дела так называемых «Приморских партизан». Речь идёт об убийстве четырёх жителей Кировского района.
В июле 2016 года Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных оправдал пятерых подсудимых. Однако Верховный суд России отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение, напоминает ТАСС.
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mavreh 09 апреля 2018 | 09:10
Убивали не "жителей", а зажравшихся и оборзевших до полного беспредела бандитов в форме. У которых руки у самих по локти в крови..
Если так с экономикой всё дальше и пойдёт - то появятся такие "партизаны" по всей стране, как в 90-х. Жизнь мента или прокурора или депутата - не будет стоить и гроша. Это только начало. Первая ласточка.