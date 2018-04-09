Присяжные удалились в совещательную комнату для вынесения вердикта по одному из эпизодов дела «приморских партизан»

Присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для вынесения вердикта по одному из эпизодов дела так называемых «Приморских партизан». Речь идёт об убийстве четырёх жителей Кировского района.

В июле 2016 года Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных оправдал пятерых подсудимых. Однако Верховный суд России отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение, напоминает ТАСС.