Аман Тулеев, скорей всего, будет новым спикером парламента кемеровской области
Нынешний председатель Алексей Синицын сложил депутатские полномочия. «Я написал заявление, чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Тулеева», — цитирует слова Синицына пресс-служба регионального отделения «Единой России». Также отмечается, что Синицын намерен вернуться к адвокатской деятельности и преподаванию.
Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы от Кузбасса попросила исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергепя Цивилёва поддержать выдвижение Тулеева на пост председателя местного парламента. В свою очередь, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов не поддержал эту идею. Он сказал, что люди просто не поймут такого решения. В Кремле дали понять, что не будут вмешиваться.
Комментарии16
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vinibi 09 апреля 2018 | 08:35
Уж воистину- дерьмо разложившееся не тонет!!!
deti_sgoreli_izza_karlika 09 апреля 2018 | 08:43
vinibi: Стало быть, дело было так: Вызывает главвор тупеева и говорит: ты мне хоть и подельник, но на тебе косяк - чуть до майдана не давел. Так что для успокоения холопов - пересядь пока на другую должность. Как сердюков.
russkyi177 09 апреля 2018 | 08:36
Тулееву 73 года. Пора ему уйти на пенсию и дать дорогу молодым.
rihard 09 апреля 2018 | 08:37
Как тщательно вытирают ноги о Кемеровчан, с наслаждением!
luger_max_otto 09 апреля 2018 | 08:45
Да, путинский режим показывает шиш гражданам.
ansh 09 апреля 2018 | 08:46
rihard: Так они коврики половые. И это их предназначение - что бы о них вытирали ноги.
putin_itogy 09 апреля 2018 | 08:42
Население достойно своих путиных и тулеевых.
mariupol1953 09 апреля 2018 | 08:47
Клоунада.Имитация отставки,пересаживание из одного кресла в другое.До боли знакомая ситуация,придумка времён правления Владимира Великого...у него вся тусовка креслами меняется...и остаётся в обойме.Народ безмолствует.
irina38fif 09 апреля 2018 | 08:48
цинизм высшего уровня(
sedoi63 09 апреля 2018 | 08:48
А дурачки кандидаты в депутаты и президенты (если не кремлевские про плаченные Мурзилоиды) чего-то бегают, агитируют, ширинками трясут?! Оказывается всё в нашей стране очень просто. Можно любой мандат получить, не участвуя во-всей этой клоунаде?
dmitriwql 09 апреля 2018 | 08:49
Тулеева к нам в Пушкино Мос.обл. может он справится с бардаком.
wuwer 09 апреля 2018 | 08:49
Холманских из Н.Тагила
Залдостанов из Крыма
Стрелков (Гиркин) из ДНР
Тулеев и Востриков из Кемерова
Кто из Волоколамска будет следующим борцом с майданщиками-бузотёрами ?
lara17 09 апреля 2018 | 08:51
Пожизненно прикованный к власти.
rom8883 09 апреля 2018 | 08:55
lara17: Посаженый на шею народа.
igorwer 09 апреля 2018 | 09:05
Видимо, там вообще работать не надо:) раз чуть живой человек может справляться с обязанностями. Ну уходя, нужно уходить! Ну это уже маразмы... старый стал равен малому:)
wuwer 09 апреля 2018 | 09:09
Тул , Туле - огонь ( древне-уральский и сибирский)
Аман - снова, опять ( др.- ур-сиб-тюр.)
Карма, однако