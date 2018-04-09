Аман Тулеев, скорей всего, будет новым спикером парламента кемеровской области

Нынешний председатель Алексей Синицын сложил депутатские полномочия. «Я написал заявление, чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Тулеева», — цитирует слова Синицына пресс-служба регионального отделения «Единой России». Также отмечается, что Синицын намерен вернуться к адвокатской деятельности и преподаванию.

Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы от Кузбасса попросила исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергепя Цивилёва поддержать выдвижение Тулеева на пост председателя местного парламента. В свою очередь, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов не поддержал эту идею. Он сказал, что люди просто не поймут такого решения. В Кремле дали понять, что не будут вмешиваться.