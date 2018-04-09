США не наносят удары по Сирии, говорится в официальном заявлении Пентагона
Ранее сирийское информагентство САНА сообщило о том, что ракетному удары подверглась авиабаза правительственных войск в провинции Хомс. Есть погибшие и раненые.
По данным арабского спутникового телеканала «Аль-Маядин», ракеты прилетели со стороны Средиземного моря. Телеканал утверждает, что в момент ракетного удара израильские ВВС совершали разведывательные полёты между Сирией и Ливаном. Израильские военные отказываются от комментариев.
Комментарии11
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sensei54 09 апреля 2018 | 08:33
Ракеты прилетели со стороны моря? Ясное дело, мирные рыбаки запускают. На пробу.
rom8883 09 апреля 2018 | 09:04
sensei54: Трамп предупреждал, что будет ответ на хим. атаку.
protiv777 09 апреля 2018 | 08:34
Англосаксы, евреи - все одна кодла, несущая миру разрушение.
kara 09 апреля 2018 | 08:36
то есть,никто не видел откуда взлетели и как летели? и спутник американский в этот момент висел над сирией?
aleksandr39 09 апреля 2018 | 08:42
kara: Когда убивали Бориса Немцова у стен Кремля то видео камеры отключили на ремонт .
kara 09 апреля 2018 | 08:48
aleksandr39: а разве он не сам?
midnightblues 09 апреля 2018 | 08:38
Это типа к в дэнэрэ??
Лупят по своим кварталам как бы бэндэроуцы атакуют??
Что не сделаешь,чтобы отвлечь внимание от британского провала_
drgonish 09 апреля 2018 | 08:44
Никто не знает, откуда ракеты, которыми пуляли по Сирии, но никто не виноват..
Никто не знает происхождение ОВ, которым отравили скрипача, но виновата РФ.
rom8883 09 апреля 2018 | 09:00
drgonish: Этим ОВ торговали в сельском магазине под Саратовом. Вот Тереза Мей и прикупила по случаю.
blindpew_33 09 апреля 2018 | 08:47
То есть наш любезный Дональд опять пёрнул в лужу? А как грозно у него получается размахивать руками - не приведи господь!
Похоже, в этот раз израильтяне подсуетились. А может, даже турки.
А ПВО, как всегда, помешала кривизна Земли.
vsehporvem 09 апреля 2018 | 09:11
blindpew_33: А ПВО, как всегда, помешала кривизна Земли
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У турков нечем подсуетиться, а вот Израиль эту "аффилированную Ирану" авиабазу регулярно долбит. Сирийская ПВО неплохо отработала.