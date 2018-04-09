США не наносят удары по Сирии, говорится в официальном заявлении Пентагона

Ранее сирийское информагентство САНА сообщило о том, что ракетному удары подверглась авиабаза правительственных войск в провинции Хомс. Есть погибшие и раненые.

По данным арабского спутникового телеканала «Аль-Маядин», ракеты прилетели со стороны Средиземного моря. Телеканал утверждает, что в момент ракетного удара израильские ВВС совершали разведывательные полёты между Сирией и Ливаном. Израильские военные отказываются от комментариев.