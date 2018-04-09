Нарушение пожарной безопасности выявлены в 78 торгово-развлекательных центрах в Иркутской области
Это половина проверенных объектов, сообщает МЧС. Власти обещают принять меры административно-правового характера. Прокуратура проводит внеплановые проверки во всех регионах после пожара в торговом центре в Кемерово.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
deti_sgoreli_izza_karlika 09 апреля 2018 | 08:26
Представляете размер коррупции в стране?
fessgray 09 апреля 2018 | 08:41
deti_sgoreli_izza_karlika: это и так понятно ... меня бесит, что у этого всего есть реальная поддержка. Лично знаю людей, которые голосвали за окурка ... и в споре со мной убедительно рассказывают слово в слово, что говорят с экранов ТВ. А эти люди, как и все впрочем, не особенно хорошо запоминают информацию ... а хвалебный бред про путина от зубов отскакивает. Что-то ту нечисто. Их же как-то зомбируют! Ну не заучивают же они специально тексты из ольгинских методичек!
vinibi 09 апреля 2018 | 08:44
fessgray: Действительно очень много полезных идиотов, котором зомбо-тв заменил их мозг!!!
rom8883 09 апреля 2018 | 09:10
Чиновников, допустивших эксплуатацию с такими нарушениями, накажут?