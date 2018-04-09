Сегодня Генпрокуратура обещает опубликовать документы из переписки с Лондоном по делам Березовского и Литвиненко
Сегодня Генпрокуратура обещает опубликовать документы из переписки с Лондоном по делам Бориса Березовского и бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Как отмечает «Интерфакс», прокуратура намерена придать гласности новые сведения на фоне так называемого «дела Скрипаля». Глава ведомства Юрий Чайка заявил, что считает действия Лондона провокационными.
Комментарии14
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rufat 09 апреля 2018 | 08:22
Если генпрокуратура напишет,что 2х2=4,все равно у многих возникнет сомнения в достоверности
vilingrad 09 апреля 2018 | 08:25
Не прошло и пятнадцати лет... зашевелились, тараканы.
igorkot____1 09 апреля 2018 | 08:30
vilingrad: Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, а он за полчаса десятку так нарисует не отличишь от настоящей.
cockeyed 09 апреля 2018 | 08:35
igorkot____1: Вы и сами недалеко ушли от своего друга, ваше образование 3 класса и 4-й коридор. а по части криминала вы своего товарища давно опередили.
vezdehod 09 апреля 2018 | 08:39
Сегодня Генпрокуратура обещает опубликовать документы из переписки с Лондоном по делам Березовского и Литвиненко
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Поздно Федя...Поздно! Любые "документы" вам уже не помогут.
gregor 09 апреля 2018 | 08:28
Сегодня Генпрокуратура обещает опубликовать документы из переписки с Лондоном по делам Березовского и Литвиненко
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Поэтому отравили Скрипалей ?
g__e__e__p 09 апреля 2018 | 08:35
gregor: Никто его не травил. Его убили когда он захотел в Россию свалить, а дочку убрали как свидетеля. А что бы всё это красиво обставить придумали "отравление". Иначе почему ни его ни дочку не показывают?1 А показывать то некого. Почему сестру не пускают встретится?! Потому что может подмену увидеть.
aleksandr39 09 апреля 2018 | 08:40
g__e__e__p: Сестра то не настоящая ,оказывается еще неделю назад Виктории Скрипаль не существовало и в помине , быстро сделали паспорт и родственную легенду .
g__e__e__p 09 апреля 2018 | 08:46
aleksandr39: Ты у неё паспорт видел?! Мне на их родственные связи плевать. Предъявите объект отравления!, а иначе кто вам поверит. Нет тела, нет дела.просто провокация бритов.
cockeyed 09 апреля 2018 | 08:37
gregor: ....Поэтому отравили Скрипалей ?...
Нет - поэтому вы врёте с упорным постоянством. Сколько вам приплачивают за ваше враньё?
sg80g 09 апреля 2018 | 08:38
gregor:
Литвиненко отравился сам, занимаясь контрабандой полония. Березу удавили так как он мог раскрыть правду. Отравление Скрипалей прошло в рамках подготовки к провокациям против Сирии. Все понятно и логично. Обвинения же России строятся лишь на предположении что ей становится скучно когда долгое время ее ни в чем не обвиняют. Других объяснений нет..
mamiluk 09 апреля 2018 | 08:43
У путинского режима семь бед -один ответ...но ничего,скоро про свои сказки сочиненные как для внутреннего потребления и для мирового сообщества-будут рассказывать на суде...после уже очевидного и скорого падения режима...
sedoievgeniy 09 апреля 2018 | 08:57
mamiluk: Затрахаетесь ждать когда он падет, это режим. Идиоты делают все возможное чтоб режим существовал как можно дольше, решили санкциями и угрозами запугать!!! умные люди говорили Россию надо в объятиях душить. Но на западе умные люди кончились остались одни жертвы ЕГ, смотришь например на их министра иностранных дел Великобритании убогость и невежество с хамством. И это аристократичная Англия?, тьфу это бомжи подзаборные - торговки базарные!!! Открыто все у нас хохочут над бракованным боевым отравляющим газом якобы России, дожились позорники, как смешны и глупы люди верящие в пробирки Паула, отравление Ющенко и т.д. которым не надо фактов, им хватает одна бабушка сказала... У нас лохи кончились у Вас ис море....
rom8883 09 апреля 2018 | 09:07
Опубликуют все документы, или избирательно?