Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе по военному аэродрому в провинции Хомс

ПВО сирийской армии сбили 8 ракет. Как сообщает агентство САНА, есть погибшие и раненые. Их количество не уточняется.

Вашингтон отрицает, что ракетные удары наносят США.

Ранее президент США Дональд Трамп возложил ответственность на Башара Асада за предполагаемую химическую атаку в городе Дума. Трамп назвал Асада «животным» и обвинил Россию и Иран в поддержке Дамаска.