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08:16, 09 апреля 2018

Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе по военному аэродрому в провинции Хомс

ПВО сирийской армии сбили 8 ракет. Как сообщает агентство САНА, есть погибшие и раненые. Их количество не уточняется.
Вашингтон отрицает, что ракетные удары наносят США.

Ранее президент США Дональд Трамп возложил ответственность на Башара Асада за предполагаемую химическую атаку в городе Дума. Трамп назвал Асада «животным» и обвинил Россию и Иран в поддержке Дамаска.

Комментарии

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askol2016 09 апреля 2018 | 08:20

Благодатный огонь нисходит с неба на Асада!..

zularin12 09 апреля 2018 | 08:27

askol2016: Кода разгорится, тебя он тоже не пощадит.

arye_11 09 апреля 2018 | 08:28

zularin12:
Потому и выбивают огонь из рук "животных", что прекрасно знают - обезьяна с гранатой опасна и непредсказуема.

sitnik971 09 апреля 2018 | 08:33

arye_11: Да, это так.
Поэтому животные, пытающиеся бомбить Сирию должны быть наказаны.

snips 09 апреля 2018 | 08:40

sitnik971: я уже видел это кино еще при покойном союзе который к слову меньше зависим был от сша в плане технологий

shicotus_live 09 апреля 2018 | 09:00

А почему Эхо мило "забыло" сообщить. что восемь из этих ракет, по сообщению тех же сирийских СМИ, были сбиты сирийскими ПВО?

vezdehod 09 апреля 2018 | 08:37

Сирия и Украина это ДВЕ кости в горле России и - какая то из них станет для неё смертельной.

rom8883 09 апреля 2018 | 09:14

askol2016: Трамп обещал ответ.

forfor 09 апреля 2018 | 08:25

А ведь патрик грозно предупреждал! )))))

polit_person 09 апреля 2018 | 08:30

Животные, устроившие инсценировку и под этим предлогом атакующие Сирию должны жестоко заплатить за свои злодеяния.

razval74 09 апреля 2018 | 08:35

Это пастухи купили в местном военторге какую-то фигню для растопки, а она улетела куда-то.

biathlete 09 апреля 2018 | 08:37

Всё, что нужно знать о любом ПВО. Никакая ПВО не обеспечивает ничего. Хоть панцирем ее назови, хоть дырявым куполом или прочным навесом.

ex_ex 09 апреля 2018 | 08:51

Думаю, что это фейк, если бы США ударили по этому аэродрому, от него ничего бы не осталось.

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