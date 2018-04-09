Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе по военному аэродрому в провинции Хомс
ПВО сирийской армии сбили 8 ракет. Как сообщает агентство САНА, есть погибшие и раненые. Их количество не уточняется.
Вашингтон отрицает, что ракетные удары наносят США.
Ранее президент США Дональд Трамп возложил ответственность на Башара Асада за предполагаемую химическую атаку в городе Дума. Трамп назвал Асада «животным» и обвинил Россию и Иран в поддержке Дамаска.
Комментарии13
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askol2016 09 апреля 2018 | 08:20
Благодатный огонь нисходит с неба на Асада!..
zularin12 09 апреля 2018 | 08:27
askol2016: Кода разгорится, тебя он тоже не пощадит.
arye_11 09 апреля 2018 | 08:28
zularin12:
Потому и выбивают огонь из рук "животных", что прекрасно знают - обезьяна с гранатой опасна и непредсказуема.
sitnik971 09 апреля 2018 | 08:33
arye_11: Да, это так.
Поэтому животные, пытающиеся бомбить Сирию должны быть наказаны.
snips 09 апреля 2018 | 08:40
sitnik971: я уже видел это кино еще при покойном союзе который к слову меньше зависим был от сша в плане технологий
shicotus_live 09 апреля 2018 | 09:00
А почему Эхо мило "забыло" сообщить. что восемь из этих ракет, по сообщению тех же сирийских СМИ, были сбиты сирийскими ПВО?
vezdehod 09 апреля 2018 | 08:37
Сирия и Украина это ДВЕ кости в горле России и - какая то из них станет для неё смертельной.
rom8883 09 апреля 2018 | 09:14
askol2016: Трамп обещал ответ.
forfor 09 апреля 2018 | 08:25
А ведь патрик грозно предупреждал! )))))
polit_person 09 апреля 2018 | 08:30
Животные, устроившие инсценировку и под этим предлогом атакующие Сирию должны жестоко заплатить за свои злодеяния.
razval74 09 апреля 2018 | 08:35
Это пастухи купили в местном военторге какую-то фигню для растопки, а она улетела куда-то.
biathlete 09 апреля 2018 | 08:37
Всё, что нужно знать о любом ПВО. Никакая ПВО не обеспечивает ничего. Хоть панцирем ее назови, хоть дырявым куполом или прочным навесом.
ex_ex 09 апреля 2018 | 08:51
Думаю, что это фейк, если бы США ударили по этому аэродрому, от него ничего бы не осталось.