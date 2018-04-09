Акции РусАла снижаются на бирже в Гонконге более чем на 40% после включения компании в американский «чёрный список»
Акции РусАла снижаются на бирже в Гонконге более чем на 40 процентов после включения компании в американский «чёрный список», сообщает агентство Блумберг. РусАл предупредил, что санкции могут привести к техническим дефолтам в отношении ряда кредитных обязательств компании. При это РусАл обещает исполнить все свои обязательства.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
djuga 09 апреля 2018 | 08:22
Акции упали на 40%
Офигеть!
Вот тебе и "хохочущие "Искандеры",..
askol2016 09 апреля 2018 | 08:29
djuga: Почти 3 миллиарда долларов потерял Олежек за день. С мрачной перспективой на будущее. Рыбке придется писать новую книжку - "Дневник по соблазнению миллионера"
calorad 09 апреля 2018 | 08:32
askol2016: Попасть в список это честь для меня!!!
vezdehod 09 апреля 2018 | 08:33
Когда санкции только вводились, то - громко веселились, а когда ввели. то - Прослезились.
arye_11 09 апреля 2018 | 08:31
djuga:
А то все думали, что так и будет продолжаться вечно - одни слова.
Тем Америка и отличается от России, что умеет действовать.
Не-а, ребята олигархи, пришло время выбора - или Вова или собственный карман.
blindpew_33 09 апреля 2018 | 08:36
arye_11: не беспокойтесь за олигархов и их тяжкий выбор.
Есть вариант, что пострадают не их карманы, а наши.
kapitankolbaskin 09 апреля 2018 | 08:45
blindpew_33: думаю что на все не хватит ! !!
Надо Сирию восстанавливать ! Надо лояльным странам вроде бацьки бабосов подкидывать !!! А донбасские "трактористы с шахтерами"??? !!! Плюс надо и пенсии платить и зарплаты бюджетникам .Это конечно может подождать ,но затягивать нельзя. Да и обещанный прорыв надо хотя б чисто для понтов как-то обозначить. Короче обещано много...
Иначе вилы !!!
На все не хватит.
protvik 09 апреля 2018 | 08:47
arye_11: Забыли закон Ротенбергова? Мы все в ответе за западные санкции. Освободят от налогов, соберут дополнительные налоги с населения, ну и Рыбку травонут каким нибудь старичком.А желающих выслужиться из росгвардии как всегда предостаточно.
severnaj 09 апреля 2018 | 08:54
protvik: И это все сожрут санкции. "За толстыми коровами следуют тощие, за тощими ....отсутствие мяса." Из Библии, да-с.
speculyant 09 апреля 2018 | 08:33
djuga: ага. Ждем заявлений пока еще не включенных в список типа "и я хочу под санкции" ;0)))
luger_max_otto 09 апреля 2018 | 08:22
Ну вот, процесс и пошел. Не шоу с высылками дипломатов, а та область, в которой путинскому режиму ответить и нечем.
venmud 09 апреля 2018 | 08:37
luger_max_otto: "путинскому режиму ответить и нечем."
=================================================
Вашими бы устами да мед пить. "Народ в накладе не останется" - издевается вовремя сбежавший на свою историческую родину Рабинович.
scorpio_ 09 апреля 2018 | 08:22
Похоже, аквариумист приплыл.
moncegorskyi 09 апреля 2018 | 08:22
Никогда такого не было и вот опять...
kapitankolbaskin 09 апреля 2018 | 08:25
ничего Олежик...Вова подкинет народных денег.
Прибыль ваша на яхты и рыбку ,а издержки наши на "поддержать" как Володин сказал....Ты ж знаешь.
Теперь когда приходит время считать убытки ,вы все опять становитесь госкорпорацией.
venmud 09 апреля 2018 | 08:26
Баба Клава уже по подъездам пошла Абрамовичу с Дерипаской деньги на еду собирать.
nicka1 09 апреля 2018 | 08:27
Гордость за попадание в санкционный список сейчас особенно распирает его фигурантов. А польза от санкций становится видна невооруженным взглядом.
vilingrad 09 апреля 2018 | 08:28
Похоже, Вове наконец, стало выгодно переписать на себя свои миллиарды. Все кошельки под санкциями, только он в белом. Вот теперь мы узнаем- самый ли Вован богатый, или страна Саудовская Аравия все ж побогаче:)
galina6837 09 апреля 2018 | 08:29
Дериписька по миру пошёл
greying_eagle 09 апреля 2018 | 08:33
Подождите, в финансах обвалы идут как лавины - начнут сыпаться компании и банки/кредиторы, связанные с РусАлом. Потенциальные партнеры откажутся делать бизнес и тд. Время гуляния русских олигархов и шпионов по буфету уходит в прошлое. Скоро и самому пахану нос обрубят. Ничего личного, чистый бизнес. Запад начал прозревать и просыпаться.
rktq 09 апреля 2018 | 08:34
Надо понимать что это и есть договоренность Китая и США, которую анонсировал Трамп.
erpetkur 09 апреля 2018 | 08:35
Требую в ответ запретить доллар.
blindpew_33 09 апреля 2018 | 08:35
Ну что там? Как здоровье Олежки-рыболова?
Теперь ещё теснее сплотится вокруг сиятельного сапога, и будет сосать уже непосредственно из бюджета?
Или места у кормушки уже все заняты более приближёнными?
fessgray 09 апреля 2018 | 08:38
вот это правильно! Это по-нашему! Уважаю!
razval74 09 апреля 2018 | 08:43
Пора ему продать яхту, купить траулер и полгода поплавать с командой в кожаных ремнях.
Может Америка смилостивится?
ex_ex 09 апреля 2018 | 08:47
Известно же, что санкции только полезны России. Об этом публично говорил вождь.
viktorova 09 апреля 2018 | 08:58
По зомбо -ТВ полное молчание про санкции. Интересно, что на этот раз придумают?