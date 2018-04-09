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08:15, 09 апреля 2018

Акции РусАла снижаются на бирже в Гонконге более чем на 40% после включения компании в американский «чёрный список»

Акции РусАла снижаются на бирже в Гонконге более чем на 40 процентов после включения компании в американский «чёрный список», сообщает агентство Блумберг. РусАл предупредил, что санкции могут привести к техническим дефолтам в отношении ряда кредитных обязательств компании. При это РусАл обещает исполнить все свои обязательства.

Комментарии

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djuga 09 апреля 2018 | 08:22

Акции упали на 40%
Офигеть!
Вот тебе и "хохочущие "Искандеры",..

askol2016 09 апреля 2018 | 08:29

djuga: Почти 3 миллиарда долларов потерял Олежек за день. С мрачной перспективой на будущее. Рыбке придется писать новую книжку - "Дневник по соблазнению миллионера"

calorad 09 апреля 2018 | 08:32

askol2016: Попасть в список это честь для меня!!!

vezdehod 09 апреля 2018 | 08:33

Когда санкции только вводились, то - громко веселились, а когда ввели. то - Прослезились.

arye_11 09 апреля 2018 | 08:31

djuga:
А то все думали, что так и будет продолжаться вечно - одни слова.
Тем Америка и отличается от России, что умеет действовать.
Не-а, ребята олигархи, пришло время выбора - или Вова или собственный карман.

blindpew_33 09 апреля 2018 | 08:36

arye_11: не беспокойтесь за олигархов и их тяжкий выбор.
Есть вариант, что пострадают не их карманы, а наши.

kapitankolbaskin 09 апреля 2018 | 08:45

blindpew_33: думаю что на все не хватит ! !!
Надо Сирию восстанавливать ! Надо лояльным странам вроде бацьки бабосов подкидывать !!! А донбасские "трактористы с шахтерами"??? !!! Плюс надо и пенсии платить и зарплаты бюджетникам .Это конечно может подождать ,но затягивать нельзя. Да и обещанный прорыв надо хотя б чисто для понтов как-то обозначить. Короче обещано много...
Иначе вилы !!!
На все не хватит.

protvik 09 апреля 2018 | 08:47

arye_11: Забыли закон Ротенбергова? Мы все в ответе за западные санкции. Освободят от налогов, соберут дополнительные налоги с населения, ну и Рыбку травонут каким нибудь старичком.А желающих выслужиться из росгвардии как всегда предостаточно.

severnaj 09 апреля 2018 | 08:54

protvik: И это все сожрут санкции. "За толстыми коровами следуют тощие, за тощими ....отсутствие мяса." Из Библии, да-с.

speculyant 09 апреля 2018 | 08:33

djuga: ага. Ждем заявлений пока еще не включенных в список типа "и я хочу под санкции" ;0)))

luger_max_otto 09 апреля 2018 | 08:22

Ну вот, процесс и пошел. Не шоу с высылками дипломатов, а та область, в которой путинскому режиму ответить и нечем.

venmud 09 апреля 2018 | 08:37

luger_max_otto: "путинскому режиму ответить и нечем."
=================================================
Вашими бы устами да мед пить. "Народ в накладе не останется" - издевается вовремя сбежавший на свою историческую родину Рабинович.

scorpio_ 09 апреля 2018 | 08:22

Похоже, аквариумист приплыл.

moncegorskyi 09 апреля 2018 | 08:22

Никогда такого не было и вот опять...

kapitankolbaskin 09 апреля 2018 | 08:25

ничего Олежик...Вова подкинет народных денег.
Прибыль ваша на яхты и рыбку ,а издержки наши на "поддержать" как Володин сказал....Ты ж знаешь.
Теперь когда приходит время считать убытки ,вы все опять становитесь госкорпорацией.

venmud 09 апреля 2018 | 08:26

Баба Клава уже по подъездам пошла Абрамовичу с Дерипаской деньги на еду собирать.

nicka1 09 апреля 2018 | 08:27

Гордость за попадание в санкционный список сейчас особенно распирает его фигурантов. А польза от санкций становится видна невооруженным взглядом.

vilingrad 09 апреля 2018 | 08:28

Похоже, Вове наконец, стало выгодно переписать на себя свои миллиарды. Все кошельки под санкциями, только он в белом. Вот теперь мы узнаем- самый ли Вован богатый, или страна Саудовская Аравия все ж побогаче:)

galina6837 09 апреля 2018 | 08:29

Дериписька по миру пошёл

greying_eagle 09 апреля 2018 | 08:33

Подождите, в финансах обвалы идут как лавины - начнут сыпаться компании и банки/кредиторы, связанные с РусАлом. Потенциальные партнеры откажутся делать бизнес и тд. Время гуляния русских олигархов и шпионов по буфету уходит в прошлое. Скоро и самому пахану нос обрубят. Ничего личного, чистый бизнес. Запад начал прозревать и просыпаться.

rktq 09 апреля 2018 | 08:34

Надо понимать что это и есть договоренность Китая и США, которую анонсировал Трамп.

erpetkur 09 апреля 2018 | 08:35

Требую в ответ запретить доллар.

blindpew_33 09 апреля 2018 | 08:35

Ну что там? Как здоровье Олежки-рыболова?
Теперь ещё теснее сплотится вокруг сиятельного сапога, и будет сосать уже непосредственно из бюджета?
Или места у кормушки уже все заняты более приближёнными?

fessgray 09 апреля 2018 | 08:38

вот это правильно! Это по-нашему! Уважаю!

razval74 09 апреля 2018 | 08:43

Пора ему продать яхту, купить траулер и полгода поплавать с командой в кожаных ремнях.
Может Америка смилостивится?

ex_ex 09 апреля 2018 | 08:47

Известно же, что санкции только полезны России. Об этом публично говорил вождь.

(комментарий скрыт)

viktorova 09 апреля 2018 | 08:58

По зомбо -ТВ полное молчание про санкции. Интересно, что на этот раз придумают?

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