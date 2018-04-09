Акции РусАла снижаются на бирже в Гонконге более чем на 40% после включения компании в американский «чёрный список»

Акции РусАла снижаются на бирже в Гонконге более чем на 40 процентов после включения компании в американский «чёрный список», сообщает агентство Блумберг. РусАл предупредил, что санкции могут привести к техническим дефолтам в отношении ряда кредитных обязательств компании. При это РусАл обещает исполнить все свои обязательства.