Во Франции сегодня очередной день забастовки транспортных служб

С ограничениями работают аэропорты и железные дороги. Туристов о крупнейшей забастовке на транспорте во Франции предупреждали заранее. Вот уже в пятый раз за последние две недели отменяет часть своих рейсов из аэропортов Орли, Руасси и Бове национальный авиаперевозчик Air France. Сотрудники различных подразделений компании солидарны в требовании повышения своих зарплат на 6%.

В общей сложности 13 недель планируют бастовать железнодорожники. На 40% сократится число поездов, связывающих города Франции, в столичном регионе количество пригородных поездов уменьшится в два раза. Согласно представленному бастующими календарю забастовок, протестные акции будут проходить вплоть до конца июня – фактически, из семи дней в неделю два дня сотрудники будут добиваться своих требований. Причиной протестной акции стала трудовая реформа действующего правительства.

Помимо сотрудников транспортных служб, в дальнейшем к забастовке могут присоединиться государственные служащие, учителя и врачи.