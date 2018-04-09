Генпрокурор РФ потребовал от Великобритании вернуть средства,выведенные нашими гражданами, скрывающимися от правосудия

Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию средства, выведенные нашими гражданами, скрывающимися от российского правосудия. По его словам, эта цифра превышает 500 миллиардов рублей.

Ранее британские СМИ сообщали, что финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании начал расследование экономических преступлений, в том числе отмывание денег. Программа получила название «Российская коррупция в Британии».