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08:03, 09 апреля 2018

Генпрокурор РФ потребовал от Великобритании вернуть средства,выведенные нашими гражданами, скрывающимися от правосудия

Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию средства, выведенные нашими гражданами, скрывающимися от российского правосудия. По его словам, эта цифра превышает 500 миллиардов рублей.

Ранее британские СМИ сообщали, что финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании начал расследование экономических преступлений, в том числе отмывание денег. Программа получила название «Российская коррупция в Британии».

Комментарии

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kir_pich_101 09 апреля 2018 | 08:07

"Эти деньги наши!"...
Хорошо сказал.
В корень.
Не Российского народа...

vla7815 09 апреля 2018 | 08:12

Во, блин, а те кто с вами заодно - те пусть тырят ?????????? Хорош генпрокурор, блин !!!!!!!!!!!!!!

rampa 09 апреля 2018 | 08:13

а что делал генпрокурор, когда эти деньги выводились? Почему не пресек это безобразие?

galina6837 09 апреля 2018 | 08:35

rampa:
- Чей туфля? Ой, моё.
И денежку отклеил незаметно...
А тут не успел Чайка отклеить, поэтому претензии на туфлю предъявил

vezdehod 09 апреля 2018 | 08:49

товарищ Гениальный Чайка...Верните пожалуйста Украине БЕГЛОГО президента Януковича и других беглых президентов сопредельных стран.

luger_max_otto 09 апреля 2018 | 08:13

Кастинг на роль Паниковского- "Дай миллион!"
Это раньше Бастрыкин практиковался на статус конкретного бригадира с вывозом журналиста в лес, а сейчас дело уверенно идет к банальной краже гуся.

mwxp 09 апреля 2018 | 08:14

Потребовал? А ножкой топнул?

calorad 09 апреля 2018 | 08:29

mwxp: Ну и дурак это дядя. Других не берут.

kapitankolbaskin 09 апреля 2018 | 08:16

Шувалову с Якуниным пока ишо можно бабосы складировать в Лондоне ?!
Ишо не все замки скупили ?!
А чего ж за 18 лет Владимир Владимирович ни разу не потребовал вернуть ?

vedma2017 09 апреля 2018 | 08:42

kapitankolbaskin:
Видимо, из-за шувалова с якуниным и бесится. Они, поди, уже и табакерку подходящую нашли ...

andre_klimov 09 апреля 2018 | 08:25

Очень хорошая новость. На самом деле следующие шаги будут выглядеть так:

- Британия обязана запросить полные материалы дел, на основании которых капитал может быть репатриирован.

- команда адвокатов россиевладельцев, успевших припрятать деньги в Британии, начинает судебные тяжбы против требований в британских судах (по месту привязки капитала и владельцев)

- пользуясь прецедентами судебных разбирательств между беглыми бизнесменами и российским государством (например - процессом Р.Абрамович против БАБ) суды будут решать, доказано ли преступное происхождение капитала и является ли это основанием для его репатриации.

- одновременно для британской Фемиды значительно облегчается задача по вычистке "токсичных олигархов" - хоть с капиталами хоть без.

- по многим "рашкапам" Британия делала запросы в российские финансовые органы и получала заверения, что капитал не имеет "преступное или противозаконное происхождение". Судьбу этих капиталов предсказать не трудно.

- главный результат процесса "Абрамович-БАБ" было судебное признание преступного характера российского государства по отоношению к бизнесу. Надеюсь, что по своим последствиям развитие чайковской иннициативы превзойдёт всё ранее виденное и утверждённое судом. Впрочем, есть подозрение, что дальнейшего развития этой, безусловно, интересной темы не произойдёт. И даже если Британия будет настаивать на получении пдотверждающей информации - чайки засунут себе язык куда придётся.

sedoi63 09 апреля 2018 | 08:26

Деньги будут возвращены в прекрасную Россию будущего тем, у кого они украдены. Здравомыслящие люди, чьи взгляды основаны на верховенстве права, никогда не возвращают ворованное ворам. Чайке об этом знать не дано?

midnightblues 09 апреля 2018 | 08:43

sedoi63: возвращены в прекрасную Россию будущего
Таки не подскажете,где это произойдет

sedoi63 09 апреля 2018 | 08:53

midnightblues: Как говорил наш великий сатирик Аркадий Райкин: "Не спеши! Ты малядой, кров горячий?! Я сам бил агонь щас патух, хотя дым ишо идёт инагда?!"

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