Президенты США и Франции обменялись данными, подтверждающими применение химоружия в Сирии
О телефонном разговоре Дональда Трампа и Эммануэля Макрона сообщили ночью в Елисейском дворце. Накануне Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку сирийского лидера Башара Асада и заплатят за это большую цену. По сообщениям врачей и волонтеров, в результате химатаки в сирийском городе Дума погибли десятки человек. Власти Сирии и России это опровергают. Девять членов Совбеза ООН потребовали провести экстренное заседание. Оно состоится сегодня вечером.
Комментарии3
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ramen 09 апреля 2018 | 08:06
http://rusjev.net/2018/04/08/armiyu-sirii-i-rossiyu-obvinyayut-v-novom-primenenii-himicheskogo-oruzhiya/
sg80g 09 апреля 2018 | 08:14
После бегства боевиков из Гуты там были обнаружены предприятия по производству химического оружия, но виноват конечно Асад. 90% терриотрии отвоевал без применения газа, потом Россия всех предупредила о западных химических провокациях им тут Асаду так вблруг приперло газовую атаку провести, что прямо невмоготу.. А информационный повод обвинить Россию был интеллигентно осуществлен в Солсбери..
Какие лживые и тркусливые пидорасы ваши хозяева хомячки...
vezdehod 09 апреля 2018 | 08:46
Если после этого Россия не начнёт бомбить Тамбов, то - США правы на 100%.