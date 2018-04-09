Президенты США и Франции обменялись данными, подтверждающими применение химоружия в Сирии

О телефонном разговоре Дональда Трампа и Эммануэля Макрона сообщили ночью в Елисейском дворце. Накануне Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку сирийского лидера Башара Асада и заплатят за это большую цену. По сообщениям врачей и волонтеров, в результате химатаки в сирийском городе Дума погибли десятки человек. Власти Сирии и России это опровергают. Девять членов Совбеза ООН потребовали провести экстренное заседание. Оно состоится сегодня вечером.