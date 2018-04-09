Китай ввел запрет на поставки в КНДР товаров, которые нужны для создания оружия массового уничтожения

В список входят 32 вида материалов, технологий и оборудования, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на китайские власти. Соответствующую резолюцию Совбез ООН принял еще в сентябре прошлого года. Тогда против Северной Кореи ужесточили санкции в ответ на новое ядерное испытание.