Телеканал «Аль-Маядин»: Израильские самолеты были в небе в момент ракетного удара по авиабазе в Сирии
Это сообщает телеканал «Аль-Маядин». В израильской армии от комментариев отказались. Власти США заявили, что удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс не наносили. Военный объект был обстрелян этим утром. Как сообщает агентство САНА, есть убитые и раненые.
Комментарии3
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ur_sus 09 апреля 2018 | 07:51
//Израильские самолеты были в небе //
Это израильский "онтамбыл, есть и будет"
perestarok 09 апреля 2018 | 07:53
"Телеканал «Аль-Маядин»: Израильские самолеты были в небе в момент ракетного удара по авиабазе в Сирии"
Израильские террористы бомбили Сирию - так должна звучать новость.
estamp 09 апреля 2018 | 07:56
А чё все сцат признаться?