Мария Захарова: Россия готовит ответные меры на новые санкции США
Это сообщила в телеэфире официальный представитель МИДа Мария Захарова. Подробности она не уточнила. В пятницу США расширили санкционный список. В него попали 17 высокопоставленных чиновников, 7 миллиардеров и 14 компаний, в том числе алюминиевый гигант «Русал». Активы бизнесменов в США подлежат аресту, въезд в страну им запрещен. Американским компаниям нельзя сотрудничать с фигурантами списка.
Комментарии8
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aleksandr39 09 апреля 2018 | 07:50
Опять увеличат тарифы ЖКХ ,подымут цены на бензин и продукты ,урежут финансирование медицины и образования для народа России .
venmud 09 апреля 2018 | 07:52
aleksandr39: 3,14zdec Воронежу!
ur_sus 09 апреля 2018 | 07:53
aleksandr39:
А какие санкции Маруха применит? "калинку" откажется танцевать?
igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 07:54
aleksandr39: американские миллиардеры в шоке!!!!
xknk 09 апреля 2018 | 07:50
Все, кранты Воронежу(
jersey_dude 09 апреля 2018 | 07:54
Ответные меры нашей Маши: даешь доставку полтонны кокаина в месяц через диппочту России в США!
vaka257 09 апреля 2018 | 07:55
Уже точно голой станцует...
epynda 09 апреля 2018 | 07:55
Сначала - ответные меры....
Если так пойдёт дальше, то скоро, может быть, будет и ответный удар...