В Венгрии лидеры партий, которые заняли на выборах второе, третье, и пятое места, подали в отставку

Об этом сообщает агентство «Рейтер». В частности, о решении уйти со своего поста заявил лидер крайне правой партии «Йоббик» Габор Вона. По его словам, цель была победить на выборах, и она не достигнута. В отставку решило уйти и все руководство Венгерской социалистической партии. На прошедших в воскресенье выборах партия «Йоббик» заняла второе место, социалисты – третье, а лидирует правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.