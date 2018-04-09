Присяжные по делу «приморских паризан» удалились для вынесения вердикта
Им предстоит ответить на 20 вопросов, время на обсуждение не ограничено, сообщили ТАСС в Приморском краевом суде. Нынешний процесс начался в феврале прошлого года, после того, как в конце декабря 2016 года Верховный суд отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение. Присяжные должны вновь рассмотреть обстоятельства убийства четырех жителей Кировского района и определить виновность в этом преступлении пяти обвиняемых.
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redactor 09 апреля 2018 | 07:48
А народ в лице присяжных всё делал правильно...