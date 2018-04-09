Присяжные по делу «приморских паризан» удалились для вынесения вердикта

Им предстоит ответить на 20 вопросов, время на обсуждение не ограничено, сообщили ТАСС в Приморском краевом суде. Нынешний процесс начался в феврале прошлого года, после того, как в конце декабря 2016 года Верховный суд отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение. Присяжные должны вновь рассмотреть обстоятельства убийства четырех жителей Кировского района и определить виновность в этом преступлении пяти обвиняемых.