«Ассошиэйтед пресс», «Фокс ньюс», NBC: США не наносили ракетный удар по военной базе в Сирии
Это сообщают со ссылкой на Белый дом агентство «Ассошиэйтед пресс» и каналы «Фокс ньюс» и NBC. Этим утром по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс был нанесен ракетный удар. Средство ПВО сбили несколько ракет. Есть убитые и раненые, передает сирийское информагентство САНА.
Год назад США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку. На днях появились сообщения о новой химатаке, на этот раз в сирийском городе Дума. В Дамаске заявили, что бомбы с хлором не применяли. В Москве сообщения о химатаке назвали провокациями.
Дональд Трамп заявил, что России и Ирану придется понести расплату за поддержку сирийского лидера Башара Асада.
Комментарии9
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meteor9 09 апреля 2018 | 07:38
Гибридная ответка?
meteor1908 09 апреля 2018 | 07:38
Американцы тоже стали играть " в это не мы"?
igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 07:39
Если американцы не наносили, то еще нанесут. Не долго ждать!
kotvinder2 09 апреля 2018 | 07:43
igorrrpadlowitchs: Ну и по пиндосам так нанесут, что их нахрен унесет. И не виноват никто)))
igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 07:49
kotvinder2: и чем же нанесут рашкинские голодранцы по 'пиндосам' ? Может новымии мультиками с ракетами или может беспилотниками от Почты России, которые самоубиваются об стены?
andremartynenk 09 апреля 2018 | 07:53
kotvinder2: Сцарь жидко обделается прежде чем решится америкаецев трогать,убивать и тровить детей,вот потолок смелости ху,.ла.
epynda 09 апреля 2018 | 07:41
Дамаск: "Настамнет!"...
Вашингтон:"Настамнет!"
И тут меня нет и там меня нет!
Где я ?
В п............................... !!!
veganfckelby 09 апреля 2018 | 07:48
epynda: не угадал, в ж.............!!!
perestarok 09 апреля 2018 | 07:55
" «Ассошиэйтед пресс», «Фокс ньюс», NBC: США не наносили ракетный удар по военной базе в Сирии"
Ихтамнет. Кто им поверит?!