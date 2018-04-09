В Международной шахматной федерации требуют немедленной отставки Кирсана Илюмжинова
Из-за того, что глава ФИДЕ попал под санкции США, у организации возникли финансовые трудности. Ее счета собираются закрыть, а другие банки в Швейцарии и за рубежом отказываются от обслуживания, пока в руководстве ФИДЕ фигурант санкционного списка. В черный перечень Кирсан Илюмжинов попал три года назад из-за связей с главой Центробанка Сирии и контактов с президентом Сирии Башаром Асадом.
Комментарии5
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mamiluk 09 апреля 2018 | 07:29
Пособники преступного режима не имеют права возглавлять международные спортивные организации.
aleksandr39 09 апреля 2018 | 07:31
Придется возвращаться ему " великим вождем " в Калмыкию .
ihor_syvoryj 09 апреля 2018 | 07:37
Шах и мат!
aleksandr39 09 апреля 2018 | 07:37
А как все хорошо начиналось, Кирасан стал " великим вождем и мудрым учителем " всех шахматистов .
igor_ms 09 апреля 2018 | 07:41
Он давно заслужил шахматной доской по башке.