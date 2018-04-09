В Белом доме на этой неделе будут обсуждать новые санкции против России из-за химатаки в Сирии
Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на свой источник. Отмечается, что докладчиком будет советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, который считается сторонником жестких мер. Накануне Дональд Трамп заявил, что России и Ирану придется понести расплату за поддержку сирийского лидера Башара Асада.
Комментарии11
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sg80g 09 апреля 2018 | 07:23
Теперь понятно для чего англичане по указке из за океана траванули Скрипалей?
drgonish 09 апреля 2018 | 07:49
sg80g:
Естественно.
26 февраля МО РФ сообщает о подготовке боевиками крупной химатаки в Сирии.
8 марта травят Скрипаля фосфороорганикой, и до начала расследования визжат, что вина России несомненна.
11 марта Домаск сообщает, что в Восточной Гуте у боевиков изъято 24 тонн хим. оружия.
Ну, и вот пожалуйста. Очередная провокация с применением ОВ и немедленным обвинением России во всех тяжких, и предсказуемыми намеками на фосфороорганику. Представляю, что было бы, если бы
не сорвали провокацию с 24 тоннами "новичка".
По правительственным объектам в Сирии уже полетели ракеты.
Только конченный хомячок не прикинет в уме 2x2.
rico76 09 апреля 2018 | 07:25
Театр абсурда продолжается.
aleksandr39 09 апреля 2018 | 07:35
rico76: УРА !!!! Опять увеличат тарифы ЖКХ ,подымут цены на бензин и продукты для народа России .
sosiobama 09 апреля 2018 | 07:38
aleksandr39: У вас в неньке это в порядке вещей, у нас в России пока всё стабильно, давно уж ничего не повышали.
aleksandr39 09 апреля 2018 | 07:40
sosiobama: Халва ,халва ,халва .....
tag188 09 апреля 2018 | 07:27
Вот повезло России! Ведь санкции нам только на пользу!
А тут в течении недели уже "вторую порцию" пользы приготовили, хотя Россия еще первую переварить не успела!
Вот это многоходовочка! Всех-всех переиграли! Так держать!
Благодарности просьба направлять в Кремль, заслуженному гроссмейстеру от геополитики поистине межгалактического уровня!
slonosl1 09 апреля 2018 | 07:28
Только эмбарго слегка угомонит плешивого..И то ненадолго.
rktq 09 апреля 2018 | 07:31
Может нашим "санкционщикам" к Мюллеру сходит, показания дать.
Пусть пиндосы между собой сами разбираются..
mamiluk 09 апреля 2018 | 07:32
Путинскому режиму идет повсеместный конец...международному сообществу надоело терпеть наглые выходки диктаторов в коалиции с пиратским режимом РФ....которые уже напрямую угрожают всему миру.
etofeasko 09 апреля 2018 | 07:39
mamiluk:
//Путинскому режиму идет повсеместный конец//
мямлили хомяки 17 год подряд.