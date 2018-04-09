В Белом доме на этой неделе будут обсуждать новые санкции против России из-за химатаки в Сирии

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на свой источник. Отмечается, что докладчиком будет советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, который считается сторонником жестких мер. Накануне Дональд Трамп заявил, что России и Ирану придется понести расплату за поддержку сирийского лидера Башара Асада.