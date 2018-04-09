В столице ФРГ накануне был предотвращен исламистский теракт

Полиция задержала шестерых человек, которые готовили нападение на зрителей 38-го берлинского полумарафона, проходившего в первой половине дня в воскресенье.

Преступники в возрасте от 18 лет до 21 года собирались напасть на участников и зрителей полумарафона. В мероприятии приняли участие 36 тысяч человек. Во время задержания у главного подозреваемого Валида С. были обнаружены два остро заточенных ножа. Он оказался другом террориста Аниса Амри. По сообщению издания «Вельт», мотивом преступников была месть за смерть Амри.



В субботу столичное Ведомство по борьбе с уголовными преступлениями и генпрокуратура постановили провести обыски в нескольких квартирах и автомобилях в центре западного Берлина. Полиция сообщила, что конкретной опасности не существовало, так как за преступниками в течение двух недель уже велось наблюдение. Спецслужбы Берлина задержали подозреваемых из-за непроясненных обстоятельств преступления в Мюнстере. Расследование подготовки возможного теракта продолжается.

В субботу в Мюнстере 48-летний мужчина с психическим расстройством на своем автофургоне совершил наезд на посетителей кафе. В результате погибли два человека и были ранены двадцать, шестеро из них тяжело. Как стало известно, в отличие от готовящегося теракта на берлинском полумарафоне, у этого ЧП не было исламистской подоплеки.