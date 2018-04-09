Администрация Тольятти организует шествие «Бессмертный полк» на бюджетные деньги

В предыдущие годы подготовкой мероприятия занимались инициативные граждане.

Такое уже происходило в разных городах, когда народную инициативу перехватывали чиновники. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из авторов идеи мероприятия Аркадий Майофис.

Поступила разнарядка, и теперь власти будут превращать «Бессмерный полк» в акцию, далекую от простых людей, добавил Аркадий Майофис.