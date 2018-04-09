Администрация Тольятти организует шествие «Бессмертный полк» на бюджетные деньги
В предыдущие годы подготовкой мероприятия занимались инициативные граждане.
Такое уже происходило в разных городах, когда народную инициативу перехватывали чиновники. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из авторов идеи мероприятия Аркадий Майофис.
Поступила разнарядка, и теперь власти будут превращать «Бессмерный полк» в акцию, далекую от простых людей, добавил Аркадий Майофис.
Комментарии2
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ha12raz 09 апреля 2018 | 07:09
Без участия администрации это бузотерство, майдан, экстремизм и терроризм......забыли что ли ?
Напомнят.
huyt 09 апреля 2018 | 07:34
Идиотизм полный. Лучше бы тротуары и пандусы для инвалидов сделали. А то такие категории тольяттинцев стараются из дома и вовсе не выходить. В городе разруха полная.