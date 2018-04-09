Генпрокуратура собирается обнародовать данные о незаконности убежища, которое получил Б. Березовский в Великобритании
Генпрокуратура собирается обнародовать данные о незаконности убежища, которое получил Борис Березовский в Великобритании. Эти и другие документы, по мнению надзорного ведомства, должны пролить свет на провокационный характер действий Лондона по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Борис Березовский получил убежище в Великобритании в сентябре 2003 года, но сделал это благодаря ложному доносу о том, что российские спецслужбы якобы готовят его убийство – об этом в интервью телеканалу НТВ сказал генпрокурор Юрий Чайка. Он пообещал раскрыть обстоятельства этого дела на сегодняшнем брифинге для журналистов. По словам Чайки, среди прочих документов будет опубликована и переписка с британским МВД, который тогда возглавляла нынешний премьер-министр страны Тереза Мэй. Генпрокурор утверждает, что в Соединенном королевстве знали о ложном характере заявления относительно покушения на Березовского, но все равно предоставили ему убежище. Кроме того британская полиция за несколько месяцев до смерти Александра Литвиненко якобы знала об угрозе его безопасности, но не предприняла никаких мер для защиты россиянина. В связи с этим Генпрокуратура не увидела ничего нового в сценарии, по которому разворачивается история с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Лондон обвиняет Москву в покушении на Скрипаля также как и в отравлении полонием экс-офицера КГБ Александра Литвиненко. Россия заявляет о своей непричастности к этим преступлениям.
Комментарии8
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tag188 09 апреля 2018 | 07:09
Предоставленные документы должны пролить свет на незаконность предоставления политического убежища Березовскому по делу об отравлении Скрипаля, КОТОРОГО РОССИЯ САМА ОБМЕНЯЛА И ВЫДАЛА ЛОНДОНУ??
Они сами понимают, какую ахинею городят?
opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 07:21
tag188: Видать, воровская власть с отравлением Скрипалей вляпалась по самые уши, если так болезненно и настойчиво пытается увести расследование по ложному пути..Вот и Чайку, прислужника Вертикали , на котором клейма негде ставить, подключили с делами прошлых лет..
aroswen 09 апреля 2018 | 07:09
в генку подвезли свежего кокса? )) то денег требуют, то трупы копают ))
ura_123 09 апреля 2018 | 07:11
Законность или не законность получения убежища Березовского в Великобритании дело гос.органов Великобритании,а ни как не прокуратуры РФ.
Да и чего молчали столько лет-в засаде сидели?
punyoshohlai 09 апреля 2018 | 07:19
ложному доносу о том, что российские спецслужбы якобы готовят его убийство
Все последующие события говорят о том, что информация соответствовала действительности
max3446 09 апреля 2018 | 07:21
Лидер группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов написал стихотворение в память об убитом коте Сергея и Юлии Скрипаль.
Оно называется «Ода на гибель невинно убиенного котика Нэша ван Дрейка»
Очень неприятными вестями
Нас снабжает хмурый зарубеж:
Анадысь британскими властями
Усыплен невинный котик Нэш.
Чем же провинился ты, котейка, —
Расскажи, британская земля!
Тем, что приняла тебя семейка
Беженца-шпиона Скрипаля?
Может, видел ты, кто распылял там
Газ дурацкой марки "Новичок"?
Отчего же сразу не сбежал ты,
Тупенький английский дурачок?
Даже свинок в доме усыпили,
Чтобы в воду сразу все концы
(Хоть морские свинки парой были,
Но ведь как положено, самцы!).
Говорят, что также кошка Муся
В этом тихом домике жила,
Типа, родилась она в Тарусе,
Из России ввезена была —
Но еще до шухера сбежала.
Эх ты ж, дурик-дурик, Нэш Ван-Дрейк!
Затупил кошачее ты жало,
Жизнь, она, брат, гречка, а не стейк.
Ты беги же, Муся, что есть мочи,
Через всю Британию в туннель,
От Ла-Манша в сторону Полночи,
Где сейчас серебряный апрель,
Где сейчас защитники животных,
Из-под снега какушки собрав,
Выйдут со стеной плакатов модных:
"Shame!" и "Борис Джонсон, ты не прав!"
Ты беги сквозь толпы зоофилов,
Школоты и прочих навальнят
И нырни в подвал Лубянки милой,
Где тебя чекисты сохранят
От жестокосердных атлантистов,
Скотленд-Ярда и Терезы Мэй,
Где английским чопорным садистам
Скажет тень Дзержинского: "Не смей!"
vaka257 09 апреля 2018 | 07:24
Господя,какие же идиоты в Генпрокуратуре...Сразу видно,что там заняться нечем ,если занимаются дуристикой...
forward 09 апреля 2018 | 07:50
Психиатра, срочно!
Вся власть съехала....