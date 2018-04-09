Генпрокуратура собирается обнародовать данные о незаконности убежища, которое получил Б. Березовский в Великобритании

Генпрокуратура собирается обнародовать данные о незаконности убежища, которое получил Борис Березовский в Великобритании. Эти и другие документы, по мнению надзорного ведомства, должны пролить свет на провокационный характер действий Лондона по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Борис Березовский получил убежище в Великобритании в сентябре 2003 года, но сделал это благодаря ложному доносу о том, что российские спецслужбы якобы готовят его убийство – об этом в интервью телеканалу НТВ сказал генпрокурор Юрий Чайка. Он пообещал раскрыть обстоятельства этого дела на сегодняшнем брифинге для журналистов. По словам Чайки, среди прочих документов будет опубликована и переписка с британским МВД, который тогда возглавляла нынешний премьер-министр страны Тереза Мэй. Генпрокурор утверждает, что в Соединенном королевстве знали о ложном характере заявления относительно покушения на Березовского, но все равно предоставили ему убежище. Кроме того британская полиция за несколько месяцев до смерти Александра Литвиненко якобы знала об угрозе его безопасности, но не предприняла никаких мер для защиты россиянина. В связи с этим Генпрокуратура не увидела ничего нового в сценарии, по которому разворачивается история с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Лондон обвиняет Москву в покушении на Скрипаля также как и в отравлении полонием экс-офицера КГБ Александра Литвиненко. Россия заявляет о своей непричастности к этим преступлениям.