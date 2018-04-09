Американский сенатор Бен Кардин призвал признать РФ, Иран и Сирию ответственными за химическую атаку в восточной Гуте

Американский сенатор Бен Кардин призвал признать Россию, Иран и Сирию ответственными за химическую атаку в восточной Гуте. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS:

«Это не первый случай применения химического оружия. Конгресс признал необходимым принять меры к России и Ирану. Режим президента Асада в Сирии не может существовать без поддержки этих двух стран. Соединенные Штаты и международное сообщество должны вмешаться в то, что они делают в Сирии. За применение химического оружия придется отвечать».

Москва не признает эти обвинения и считает их провокациями.