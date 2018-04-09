Американский сенатор Бен Кардин призвал признать РФ, Иран и Сирию ответственными за химическую атаку в восточной Гуте
Американский сенатор Бен Кардин призвал признать Россию, Иран и Сирию ответственными за химическую атаку в восточной Гуте. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS:
«Это не первый случай применения химического оружия. Конгресс признал необходимым принять меры к России и Ирану. Режим президента Асада в Сирии не может существовать без поддержки этих двух стран. Соединенные Штаты и международное сообщество должны вмешаться в то, что они делают в Сирии. За применение химического оружия придется отвечать».
Москва не признает эти обвинения и считает их провокациями.
Комментарии4
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rktq 09 апреля 2018 | 07:09
Закон по санкциям приняли, список составили..Так принимайте..
Для чего еще людей травить.. Гады циничные.
etofeasko 09 апреля 2018 | 07:11
как обычно голословно признать виновными?
max3446 09 апреля 2018 | 07:10
Эксперты Сирийского арабского Красного полумесяца (подразделения Красного Креста в мусульманских странах) в январе не обнаружили признаков химической атаки после осмотра больных из города Дума в Восточной Гуте, сообщил журналистам представитель организации, врач Сейф Альдин Хобиа.
В конце января госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял в Париже, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В ответ на это в Минобороны заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.
«Я семь лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, нам привезли шесть больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию, и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ», — заявил врач.
xrmosom 09 апреля 2018 | 07:21
Как удобно стало.Чуть где что не так,Русские виноваты.Была химатака?да вроде нет,пофиг,все равно РФ виновата.