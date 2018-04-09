Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на парламентских выборах
Правящая коалиция получила конституционное большинство в новом парламенте – две трети голосов. Второе место с результатом 20% заняла крайне правая партия «Йоббик».
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Правящая коалиция получила конституционное большинство в новом парламенте – две трети голосов. Второе место с результатом 20% заняла крайне правая партия «Йоббик».
Комментарии4
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rktq 09 апреля 2018 | 06:55
Единство ЕС трещит по швам..
max3446 09 апреля 2018 | 07:13
В Киеве накануне Светлой Пасхи появились странные билборды с поздравлением президента Украины Петра Порошенко.
Пользователи украинского сегмента социальных сетей активно обсуждают подпись Порошенко под праздничным приветствием «Христос воскрес, Воистину воскрес». Поздравительный плакат смотрится так, как будто авторство этих слов лидер «Украинского Государства» приписал себе.
Так, адвокат Татьяна Монтян иронизирует, мол «теперь мы знаем, кому мы обязаны воскресением».
А Михаил Скляр назвал увиденное «146 реформой Порошенко».
«Я сначала подумал, что кто-то троллит Петра, что чёрную надпись сделали враги или шутники маркером по стеклу. Но нет! Точно такая же надпись присутствует и на других таких же плакатах. Президент Украины совершенно серьезно считает именно себя автором этого высказывания», — пишет журналист Иван Яковина.
Ветеран МВД Украины и общественный деятель Александр Волков еще более категоричен: «настолько конченный, что даже поздравление с религиозным праздником превратил в сеанс самовосхваления и самопиара», — заключил он.
kochetkovv9 09 апреля 2018 | 07:21
Так это что же? В Венгрии не осталось никого, кроме фашистов? Впрочем, ничего удивительного: Австро-Венгрия – родина Адольфа Гитлера.
forward 09 апреля 2018 | 07:52
Фашизм идет....
Будет нашим главным союзником... Ну как и все остальные нацисты в Европе