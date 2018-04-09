В Пресненском суде Москвы стартует процесс по делу о покушении на журналиста «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр
Сегодня пройдут предварительные слушания. В покушении на убийство обвиняется 48-летний Борис Гриц. В октябре прошлого года он прорвался в редакцию радиостанции, ослепив газовым баллончиком охранника на первом этаже, и нанес Фельгенгауэр удары ножом в шею. Ведущую срочно госпитализировали и сделали операцию. В заключении экспертов говорится что у обвиняемого параноидальная шизофрения.
Комментарии2
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dirizhabli 09 апреля 2018 | 06:58
Исходя из полной "беспристрастности" и "неподкупности" наших судов процесс финиширует одновременно со стартом.
mamiluk 09 апреля 2018 | 06:59
"В заключении экспертов говорится что у обвиняемого параноидальная шизофрения."
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"эксперты" из ФСБ были...халатики а под ними погоны....