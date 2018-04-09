В Пресненском суде Москвы стартует процесс по делу о покушении на журналиста «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

Сегодня пройдут предварительные слушания. В покушении на убийство обвиняется 48-летний Борис Гриц. В октябре прошлого года он прорвался в редакцию радиостанции, ослепив газовым баллончиком охранника на первом этаже, и нанес Фельгенгауэр удары ножом в шею. Ведущую срочно госпитализировали и сделали операцию. В заключении экспертов говорится что у обвиняемого параноидальная шизофрения.