«Ассошиэйтед пресс», «Фокс ньюс», NBC: США не наносили ракетный удар по военной базе в Сирии

Это сообщают со ссылкой на Белый дом агентство «Ассошиэйтед пресс» и каналы «Фокс ньюс» и NBC. Этим утром по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс был нанесен ракетный удар. Средство ПВО сбили несколько ракет. Есть убитые и раненые, передает сирийское информагентство САНА.

Год назад США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку. На днях появились сообщения о новой химатаке, на этот раз в сирийском городе Дума. В Дамаске заявили, что бомбы с хлором не применяли.