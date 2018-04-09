«Ассошиэйтед пресс», «Фокс ньюс», NBC: США не наносили ракетный удар по военной базе в Сирии
Это сообщают со ссылкой на Белый дом агентство «Ассошиэйтед пресс» и каналы «Фокс ньюс» и NBC. Этим утром по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс был нанесен ракетный удар. Средство ПВО сбили несколько ракет. Есть убитые и раненые, передает сирийское информагентство САНА.
Год назад США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку. На днях появились сообщения о новой химатаке, на этот раз в сирийском городе Дума. В Дамаске заявили, что бомбы с хлором не применяли.
Комментарии3
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stoik33 09 апреля 2018 | 06:55
"Мы хлорку не применяли..."
"А мы вас не бомбили... А еще раз хлорку не примените, мы ваши правительственные кварталы бомбить не будем.."
mamiluk 09 апреля 2018 | 06:57
Видимо(Хомс и аэродром),за Думу получили...ответку....не хер бочки с хлором разбрасывать-токсично!
prade 09 апреля 2018 | 07:11
Неужели и США научились использовать формулу Кремля "настамнет"?. Кремлевским надо подать жалобу на нарушение авторского права.