Телеканал «Аль-Маядин»: Израильские самолеты были в небе в момент ракетного удара по авиабазе в Сирии
Это сообщает телеканал «Аль-Маядин». В израильской армии от комментариев отказались. Власти США заявили, что удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс не наносили. Военный объект был обстрелян этим утром. Как сообщает агентство САНА, есть убитые и раненые.
Комментарии29
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ura_123 09 апреля 2018 | 06:50
Не любят асадушку,в кругу врагов Сирия. Не будет Асада не будет Сирии...
danka_perdanka 09 апреля 2018 | 06:56
ura_123: израильские мерзавцы ответят за это преступление
mordechai_blinchikov 09 апреля 2018 | 07:10
danka_perdanka:
ответят и еще раз ответят, прощай *закрытое* небо
ura_123 09 апреля 2018 | 07:15
danka_perdanka: А может и не Израиль? Ждём появления диспетчера Карлоса!
ur_sus 09 апреля 2018 | 07:30
ura_123:
А че бы Пупкину не предьявить "пробирку" с обломками вражеских ракет? Тогда и гадать бы не пришлось...
plantagenista 09 апреля 2018 | 07:32
danka_perdanka: Исходите на говно❓А почему не кричите "Израиль прав❕"❓☝
blahovdav 09 апреля 2018 | 07:38
danka_perdanka: израильские мерзавцы ответят за это преступление///// Перданка, ты не истери... Российская хунта сама по себе и ударила, дабы отвести глаза от химической атаки, к оторую устроили мерзавцы кожухековича....Хайль путлер???
mayk18 09 апреля 2018 | 07:51
danka_perdanka: Израильсие мерзавцы ответят за свои преступления...
Ага-только сразу после асадовских,иранских и путинских мерзавцев-травящих хлором сирийских женщин и детей...
porvana_v_klochya 09 апреля 2018 | 07:25
Эхо, чего то твои "исторические родственники" ( израильтяне то бишь ) совсем оборзели.
plantagenista 09 апреля 2018 | 07:35
porvana_v_klochya: Не лгите,гитлеровский фашист.Израильские самолёты постоянно проводят учения,ВВС должны летать,повышать летное мастерство,чтобы все типы фашистов срали в штаны со страху;а сопредельные страны они никогда не обстреливали,это выдумка всяких обам и нацистов Вашего лично типа.⭐⛺⚠
vaka257 09 апреля 2018 | 06:52
Израильский ихтамнет?!...
tag188 09 апреля 2018 | 06:53
Даже САМОЛЕТЫ??
И САМОЛЕТЫ умудрились проморгать "грозные" российские С-300/400/500/100500??
Причем, по вчерашним заявлениям, российские и сирийские ПВО привели в повышенную готовность, опасаясь возможных американских ударов.
Может российским воякам пора уже сматываться из Сирии и не смешить мир?
legioner_002 09 апреля 2018 | 07:17
tag188: ну 8 ракет система ПВО сбила -согласно первоисточнику.Эха не написала
mayk18 09 апреля 2018 | 07:40
legioner_002: Шо ж это за ПВО, системное, шо ракеты может сбить выпущеные самолетами над обьектом-а сами самолеты -нет?
Скока раз тут МО России и Сана рассказывали шо они над Сирией ракеты десятками сбивают(израильские)-но ни разу ни одной сбитой не предьявили? Сгорают до тла, или врут как обычно?
Недавно арабы заявили что 2 израильских Адира(Ф35)-слетали в Иран и обратно и С400 над Сирией их не засекли, так МО России аж слюной от возмущения подавилось во всех СМИ и орали шо это невозможно...Видать таки-возможно?
sergrostov 09 апреля 2018 | 07:26
tag188: Дурачок,ракеты воздух-земля может выпустить самолет,кружась над своим аэродромом,не нарушая воздушного пространства страны,по которой был нанесен удар.Где таких дебилов набирают?
tag188 09 апреля 2018 | 07:33
sergrostov: Только система ПВО видит этот самолет, и что он выпустил ракеты.
А здесь удивленно разводит руками и спрашивает "А откуда это к нам прилетело?"
Ну а идиотам вроде тебя приходится изображать умных, и блеять что-то про ракеты воздух-земля.
yuriykyvich 09 апреля 2018 | 07:54
sergrostov: Ну ты и ТУП. И где вас таких только находят? От границы Израиля до Хомса 260 километров, максимальная дальность поражения цели самой современной израильской ракеты AGM-142? 0 километров. Так что для нанесения удара по сирийцам израильские самолету как минимум километров на 150-200 должны были углубится на территорию Сирии, а потом еще вернутся назад.
mamiluk 09 апреля 2018 | 06:54
Ну вот и кровавый Асад с другом "ихтамнетом"-получили гибридную ответку....кто атаковал не известно...но кто-то атаковал.
erpetkur 09 апреля 2018 | 06:57
Не было хлора, не было и бомбежки. Вам показалрсь.
kiever 09 апреля 2018 | 07:08
Теперь трудно сомневаться кто устроил и спланировал нападение на сирию изначально. Видимо израильским оккупантам, оказалось мало голанских высот...забавно другое... израильцы постоянно кричат об угрозе хамас, но сами поддерживают "братьев мусульман" в Сирии, по сути ту же организацию
plantagenista 09 апреля 2018 | 07:37
kiever: Битву при Гросс-Егерсдорфе,как сегодня выясняется,тоже Израиль организовал....кого в черносотенцы-то теперь берут,эх,отстой☝⭐⛺
mayk18 09 апреля 2018 | 07:45
kiever: Братьев мусульман поддердивает друг Путина-Эрдоган...Они то на Африн и наступали,откуда по требованию Эрдогана сбежала трусливо РА и они сбили российской ПЗРК Игла российскую Сушку, и они по требованию Эрдогана вернули тело пилота...Учи матчасть -неуч.Братья Мусульмане-отцы ХАМАС,который желает уничтожить Израиль и друг Путина и Эрдогана...
ХАМАС поддерживают тока Россия и Турция...
zolingen 09 апреля 2018 | 07:21
А может это наши ракетки, с ядреной установкой внутри? Они ведь летают как хотят и куда хотят. Вчера вот захотели по асаду врезать.
plantagenista 09 апреля 2018 | 07:40
zolingen: Журналистам нужны горячие сенсации....может,сдетонировало что,а тимвлады сразу слюни пускают,потому что любят Гитлера,Штрайхера,Кальтенбруннера,Бормана,Геббельса,Бальдура фон Шираха и Розенберга☝⚠
sab171 09 апреля 2018 | 07:36
достали эти сирийские шахматы- ты им шах а они тебе- мы в шашки играем, Израиль в Чапаева рубится, Трамп в покер, турки в помидоры, надо срочно с Нетаньяху вечному инагуратору переговорить, может ферзя пожертвовать или как обычно ладью спереть?
mjau 09 апреля 2018 | 07:36
Скорее всего, турки долбанули, для них Асад, как кость в горле.
plantagenista 09 апреля 2018 | 07:47
mjau:Ближний Восток напичкан оружием.Но то,что это не Израиль нанес удар,сомнений не вызывает.Вы бы на Кнессет посмотрели:одни пацифисты да левые.И огромная арабская фракция.⭐
yurizx 09 апреля 2018 | 07:37
вообще-то говоря, израильские самолеты всегда в небе. страна маленькая.
plantagenista 09 апреля 2018 | 07:45
yurizx: mjau:Вы имеете ввиду,что места мало на аэродромах и они садятся отдыхать по очереди❓Свежая мысль,эту возможность мы ещё не рассматривали тут.......