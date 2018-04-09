Телеканал «Аль-Маядин»: Израильские самолеты были в небе в момент ракетного удара по авиабазе в Сирии

Это сообщает телеканал «Аль-Маядин». В израильской армии от комментариев отказались. Власти США заявили, что удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс не наносили. Военный объект был обстрелян этим утром. Как сообщает агентство САНА, есть убитые и раненые.