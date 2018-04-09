Z Архив новостей новости
5 29 6 13735
06:45, 09 апреля 2018

Телеканал «Аль-Маядин»: Израильские самолеты были в небе в момент ракетного удара по авиабазе в Сирии

Это сообщает телеканал «Аль-Маядин». В израильской армии от комментариев отказались. Власти США заявили, что удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс не наносили. Военный объект был обстрелян этим утром. Как сообщает агентство САНА, есть убитые и раненые.

Комментарии

29

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ura_123 09 апреля 2018 | 06:50

Не любят асадушку,в кругу врагов Сирия. Не будет Асада не будет Сирии...

danka_perdanka 09 апреля 2018 | 06:56

ura_123: израильские мерзавцы ответят за это преступление

mordechai_blinchikov 09 апреля 2018 | 07:10

danka_perdanka:
ответят и еще раз ответят, прощай *закрытое* небо

ura_123 09 апреля 2018 | 07:15

danka_perdanka: А может и не Израиль? Ждём появления диспетчера Карлоса!

ur_sus 09 апреля 2018 | 07:30

ura_123:
А че бы Пупкину не предьявить "пробирку" с обломками вражеских ракет? Тогда и гадать бы не пришлось...

plantagenista 09 апреля 2018 | 07:32

danka_perdanka: Исходите на говно❓А почему не кричите "Израиль прав❕"❓☝

blahovdav 09 апреля 2018 | 07:38

danka_perdanka: израильские мерзавцы ответят за это преступление///// Перданка, ты не истери... Российская хунта сама по себе и ударила, дабы отвести глаза от химической атаки, к оторую устроили мерзавцы кожухековича....Хайль путлер???

mayk18 09 апреля 2018 | 07:51

danka_perdanka: Израильсие мерзавцы ответят за свои преступления...
Ага-только сразу после асадовских,иранских и путинских мерзавцев-травящих хлором сирийских женщин и детей...

porvana_v_klochya 09 апреля 2018 | 07:25

Эхо, чего то твои "исторические родственники" ( израильтяне то бишь ) совсем оборзели.

plantagenista 09 апреля 2018 | 07:35

porvana_v_klochya: Не лгите,гитлеровский фашист.Израильские самолёты постоянно проводят учения,ВВС должны летать,повышать летное мастерство,чтобы все типы фашистов срали в штаны со страху;а сопредельные страны они никогда не обстреливали,это выдумка всяких обам и нацистов Вашего лично типа.⭐⛺⚠

vaka257 09 апреля 2018 | 06:52

Израильский ихтамнет?!...

tag188 09 апреля 2018 | 06:53

Даже САМОЛЕТЫ??
И САМОЛЕТЫ умудрились проморгать "грозные" российские С-300/400/500/100500??
Причем, по вчерашним заявлениям, российские и сирийские ПВО привели в повышенную готовность, опасаясь возможных американских ударов.
Может российским воякам пора уже сматываться из Сирии и не смешить мир?

legioner_002 09 апреля 2018 | 07:17

tag188: ну 8 ракет система ПВО сбила -согласно первоисточнику.Эха не написала

mayk18 09 апреля 2018 | 07:40

legioner_002: Шо ж это за ПВО, системное, шо ракеты может сбить выпущеные самолетами над обьектом-а сами самолеты -нет?
Скока раз тут МО России и Сана рассказывали шо они над Сирией ракеты десятками сбивают(израильские)-но ни разу ни одной сбитой не предьявили? Сгорают до тла, или врут как обычно?
Недавно арабы заявили что 2 израильских Адира(Ф35)-слетали в Иран и обратно и С400 над Сирией их не засекли, так МО России аж слюной от возмущения подавилось во всех СМИ и орали шо это невозможно...Видать таки-возможно?

sergrostov 09 апреля 2018 | 07:26

tag188: Дурачок,ракеты воздух-земля может выпустить самолет,кружась над своим аэродромом,не нарушая воздушного пространства страны,по которой был нанесен удар.Где таких дебилов набирают?

tag188 09 апреля 2018 | 07:33

sergrostov: Только система ПВО видит этот самолет, и что он выпустил ракеты.
А здесь удивленно разводит руками и спрашивает "А откуда это к нам прилетело?"
Ну а идиотам вроде тебя приходится изображать умных, и блеять что-то про ракеты воздух-земля.

yuriykyvich 09 апреля 2018 | 07:54

sergrostov: Ну ты и ТУП. И где вас таких только находят? От границы Израиля до Хомса 260 километров, максимальная дальность поражения цели самой современной израильской ракеты AGM-142? 0 километров. Так что для нанесения удара по сирийцам израильские самолету как минимум километров на 150-200 должны были углубится на территорию Сирии, а потом еще вернутся назад.

mamiluk 09 апреля 2018 | 06:54

Ну вот и кровавый Асад с другом "ихтамнетом"-получили гибридную ответку....кто атаковал не известно...но кто-то атаковал.

erpetkur 09 апреля 2018 | 06:57

Не было хлора, не было и бомбежки. Вам показалрсь.

kiever 09 апреля 2018 | 07:08

Теперь трудно сомневаться кто устроил и спланировал нападение на сирию изначально. Видимо израильским оккупантам, оказалось мало голанских высот...забавно другое... израильцы постоянно кричат об угрозе хамас, но сами поддерживают "братьев мусульман" в Сирии, по сути ту же организацию

plantagenista 09 апреля 2018 | 07:37

kiever: Битву при Гросс-Егерсдорфе,как сегодня выясняется,тоже Израиль организовал....кого в черносотенцы-то теперь берут,эх,отстой☝⭐⛺

mayk18 09 апреля 2018 | 07:45

kiever: Братьев мусульман поддердивает друг Путина-Эрдоган...Они то на Африн и наступали,откуда по требованию Эрдогана сбежала трусливо РА и они сбили российской ПЗРК Игла российскую Сушку, и они по требованию Эрдогана вернули тело пилота...Учи матчасть -неуч.Братья Мусульмане-отцы ХАМАС,который желает уничтожить Израиль и друг Путина и Эрдогана...
ХАМАС поддерживают тока Россия и Турция...

zolingen 09 апреля 2018 | 07:21

А может это наши ракетки, с ядреной установкой внутри? Они ведь летают как хотят и куда хотят. Вчера вот захотели по асаду врезать.

plantagenista 09 апреля 2018 | 07:40

zolingen: Журналистам нужны горячие сенсации....может,сдетонировало что,а тимвлады сразу слюни пускают,потому что любят Гитлера,Штрайхера,Кальтенбруннера,Бормана,Геббельса,Бальдура фон Шираха и Розенберга☝⚠

(комментарий скрыт)

sab171 09 апреля 2018 | 07:36

достали эти сирийские шахматы- ты им шах а они тебе- мы в шашки играем, Израиль в Чапаева рубится, Трамп в покер, турки в помидоры, надо срочно с Нетаньяху вечному инагуратору переговорить, может ферзя пожертвовать или как обычно ладью спереть?

mjau 09 апреля 2018 | 07:36

Скорее всего, турки долбанули, для них Асад, как кость в горле.

plantagenista 09 апреля 2018 | 07:47

mjau:Ближний Восток напичкан оружием.Но то,что это не Израиль нанес удар,сомнений не вызывает.Вы бы на Кнессет посмотрели:одни пацифисты да левые.И огромная арабская фракция.⭐

yurizx 09 апреля 2018 | 07:37

вообще-то говоря, израильские самолеты всегда в небе. страна маленькая.

plantagenista 09 апреля 2018 | 07:45

yurizx: mjau:Вы имеете ввиду,что места мало на аэродромах и они садятся отдыхать по очереди❓Свежая мысль,эту возможность мы ещё не рассматривали тут.......

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 433 6 5615 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 438 6 7355 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7499 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

«А как нам спать в 32-этажном доме без пожарной охраны?» Печально известное Су-155, строившая наш дом, прогремела посадками. Посадить-то посадили, а дома, которые Су-155 строили, нарушая все нормативы, так и стоят…

5 201 6 60575 02.04
Kпожары, общество, мнения
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Что будет дальше МИДу и Кремлю пора нащупывать педаль тормоза. Или по крайней мере на каждом обсуждении «санкционной» повестки дня больше прислушиваться к Набиуллиной, Силуанову и Грефу, чем к Патрушеву, Шойгу или Лаврову…

5 231 6 94160 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Музыкальная заставка Сергея Шнурова к «Невзоровским средам» Как вам? Давайте обсудим…

5 332 6 72702 02.04
Kэхо москвы, невзоров, шнуров, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 17020 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 312 6 30350 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14203 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 101 6 10907 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти? Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…

5 93 6 10598 05.04
Kполитика, общество, безопасность, государство, экономика, мнения
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Экономика объединения оппозиции, или При чем здесь Навальный? Нужно отойти от дихотомии Путин – Навальный, и увидеть, что у нас выжженное политическое поле и огромные возможности для создания реальных партий…

5 280 6 44644 02.04
Kоппозиция, политика, власть, рейтинги, мнения
Блоги

Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй «Сейчас во всем мире говорят о беспрецедентном политическом скандале. Но в эпицентре этого скандала — живые люди. Это наша семья, которой сейчас очень нужно быть вместе»...

5 301 6 36032 08.04
Kскандалы, шпионаж, великобритания, рф, общество, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 293 6 34816 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 77 6 9424 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 220 6 27366 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Ракетный удар нанесен по военной авиабазе в Сирии Это сообщают информагентства «Франс Пресс» и сирийское САНА

5 21 6 17382
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 115 6 178033 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 61 6 15451 06.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Команда 2000: что стало с людьми, которые привели Путина к власти По этой фотографии можно не только понять, кто привел Путина к первой победе 18 лет назад, но и посмотреть, с кем ему с самого начала было «комфортно работать»...

5 155 6 309735 04.04
Kпутин, власть, политика, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 157 6 126016 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6872128
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3395877

Сегодня в эфире