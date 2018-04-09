Полиция Берлина задержала шестерых подозреваемых в подготовке атаки с ножами во время полумарафона

В нем участвовали более 30 тысяч человек. Как пишет газета «Вельт», предполагается, что задержанные входили в окружение террориста Аниса Амри, который в декабре в центре Берлина врезался в толпу людей на грузовике. Тогда погибли 12 человек, 56 получили ранения.