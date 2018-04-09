В Венгрии лидеры партий, которые заняли на выборах второе, третье, и пятое места, подали в отставку
Об этом сообщает агентство «Рейтер». В частности, о решении уйти со своего поста заявил лидер крайне правой партии «Йоббик» Габор Вона. По его словам, цель была победить на выборах, и она не достигнута. В отставку решило уйти и все руководство Венгерской социалистической партии. На прошедших в воскресенье выборах партия «Йоббик» заняла второе место, социалисты – третье, а лидирует правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.
Комментарии1
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opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 06:21
Наши жириновские зюгановы мироновы и прочие долгожители не имеют таких перспектив.. Будут держаться за свои должности до конца жизни.