В Международной шахматной федерации требуют немедленной отставки Кирсана Илюмжинова

Из-за того, что глава ФИДЕ попал под санкции США, у организации возникли финансовые трудности. Ее счета собираются закрыть, а другие банки в Швейцарии и за рубежом отказываются от обслуживания, пока в руководстве ФИДЕ фигурант санкционного списка. В черный перечень Кирсан Илюмжинов попал три года назад из-за связей с главой Центробанка Сирии и контактов с президентом Сирии Башаром Асадом.