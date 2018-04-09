Московская мэрия начинает сезонный ремонт дорог

Специалисты комплекса городского хозяйства планируют восстановить более 17 миллионов квадратных метров асфальта.

Вместе с приходом теплой погоды в столице стартовали работы по ремонту дорожного полотна. В первую очередь специалисты возьмутся за МКАД – так, уже намечены несколько участков кольцевой, требующие вмешательства ремонтных бригад. Кроме того, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу будут приведены в порядок улицы на подъезде к стадиону «Лужники»: Фрунзенская набережная, Хамовнический вал, улица 10-летия Октября, Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Чудов переулок, Зубовский проезд и другие. Также обновят территорию, примыкающую к ВДНХ. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, здесь запланирован полный цикл инженерных работ: замена бордюров и асфальтового покрытия, ремонт дорожных люков и нанесение новой разметки. Позже работы продолжатся на участках ТТК и на вылетных магистралях.

По словам столичных властей, с начала года в городе обнаружили и отремонтировали более пяти с половиной тысяч дорожных ям.