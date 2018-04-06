Власти Тольятти проведут акцию «Бессмертный полк» в приказном порядке и на бюджетные деньги
Власти города Тольятти проведут акцию «Бессмертный полк» в приказном порядке и на бюджетные деньги, что противоречит самой идее мероприятия. Об этом «Эху Москвы» рассказал организатор предыдущих шествий Аркадий Эстрин.
Действия властей вынуждают граждан прекратить подготовку к мероприятию, добавил Аркадий Эстрин.
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