Власти Тольятти проведут акцию «Бессмертный полк» в приказном порядке и на бюджетные деньги

Власти города Тольятти проведут акцию «Бессмертный полк» в приказном порядке и на бюджетные деньги, что противоречит самой идее мероприятия. Об этом «Эху Москвы» рассказал организатор предыдущих шествий Аркадий Эстрин.

Действия властей вынуждают граждан прекратить подготовку к мероприятию, добавил Аркадий Эстрин.