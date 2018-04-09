«Ассошиэйтед пресс», «Фокс ньюс», NBC: США не наносили ракетный удар по военной базе в Сирии
Это сообщают со ссылкой на Белый дом агентство «Ассошиэйтед пресс» и каналы «Фокс ньюс» и NBC. Этим утром по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс был нанесен ракетный удар. Средство ПВО сбили несколько ракет. Есть убитые и раненые, передает сирийское информагентство САНА.
Год назад США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку. На днях появились сообщения о новой химатаке, на этот раз в сирийском городе Дума. В Дамаске заявили, что бомбы с хлором не применяли. Информация о химатаке – это провокация против России, заявил глава центра по примирению враждующих сторон, генерал–майор Юрий Евтушенко.
Дональд Трамп заявил, что России и Ирану придется понести расплату за поддержку сирийского лидера Башара Асада.
Комментарии10
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davi__koloradov 09 апреля 2018 | 06:05
#ихтамнет #авыдокажите
Ваш ход, путиноиды.
arye_11 09 апреля 2018 | 06:16
davi__koloradov:
Это именно та авиабаза, с которой позапрошлой ночью "НЕ ВЗЛЕТАЛИ" три вертолета с грузом хлора в бочках.
Ну, так и получите тем же концом да по тому же лбу.
ВЫ НЕ ВЗЛЕТАЛИ, а вас НИКТО НЕ БОМБИЛ.
sjuzanna 09 апреля 2018 | 06:19
davi__koloradov: Путиноиды выйдут,не волнуйся.
opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 06:06
Нет никаких доказательств ?
sjuzanna 09 апреля 2018 | 06:17
opiatnovyi63: ПОГИБЛИ ЛЮДИ. ВОТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.
ostapbey 09 апреля 2018 | 06:06
Иэтихтамнет?
Так за что боролись?
На то и напоролись..!!
Даже.
vaka257 09 апреля 2018 | 06:12
США начали троллинг?!...
sjuzanna 09 апреля 2018 | 06:22
vaka257: ostapbey: Трамп та же не предсказуем, как и Путин. Здесь они работают на одной волне. (по типу "неожиданных прыжков пантеры".
tag188 09 апреля 2018 | 06:15
Скорее всего, это Израиль немного поразвлекался.
Особенно глупо выглядят российские военные (впрочем, им не привыкать), заявлявшие, что "небо Сирии на замке", но по факту, не могущие не то что перехватить ракеты, а даже определить направление и точки, откуда ракеты выпустили :))
sg80g 09 апреля 2018 | 06:21
tag188:
Глупо выглядят твои хозяева, которые произвели обстрел, но отрицают этол, пидарасы трусливые...