Армения сегодня переходит на парламентскую форму правления
Процесс будет считаться завершенным после вступления в должность нового президента. На этот пост был выбран Армен Саркисян, который прежде был послом страны в Великобритании. Власть теперь будет сосредоточена в руках премьер-министра. Ожидается, им станет прежний президент страны Серж Саргсян, лидер Республиканской партии, у которой в парламенте абсолютное большинство. Депутаты выберут главу правительства Армении 17 апреля.
Комментарии4
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pnh__ptn 09 апреля 2018 | 05:35
Путин на Армении обкатывет свой 3-й срок.
andromedus 09 апреля 2018 | 05:56
pnh__ptn: в смысле, 5й?
kochar 09 апреля 2018 | 05:56
Был президент которого ненавидят,а станет он же премьер-министром,который сам себе забьёт последний гвоздь на крышку гроба. .
Те же яйца,только вид сбоку.
Такой же "паханат" как в России,так же грабят собственный народ и также издеваются.
yazva_sibirskaya 09 апреля 2018 | 06:10
Это ж как можно извратить прекрасную идею