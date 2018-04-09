Северная Корея на переговорах с США готова обсуждать условия отказа от ядерного оружия
Об этом в Пхеньяне сообщили Вашингтону, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу встретиться, Президент США согласился. Ожидается, что встреча может пройти в мае.
Комментарии5
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pnh__ptn 09 апреля 2018 | 05:32
Че там обсуждать? 100 грамм риса в день каждому, Ыну- 200 граммов.
zularin12 09 апреля 2018 | 06:10
Противостояние двух ядерных держав (США и КНДР) можно сравнить с поединком двух боксёров, один из которых имеет явное преимущество.
Главная проблема для фаворита в таком боксёрском поединке заключается в том, что потенциальная жертва имеет возможность одним-единственным ударом послать своего противника в нокаут.
svetnik55 09 апреля 2018 | 05:42
Бесноватый Ын или затягивает время, или совсем плохи дела и просит пощады.
yazva_sibirskaya 09 апреля 2018 | 06:05
svetnik55: это с какой стороны посмотреть. Может, именно этого он и добивался. Цену себе набивал.
kochar 09 апреля 2018 | 05:59
Его величество "доллар" и дубинку ещё никто не отменял.
Классика торга.