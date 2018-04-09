Северная Корея на переговорах с США готова обсуждать условия отказа от ядерного оружия

Об этом в Пхеньяне сообщили Вашингтону, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу встретиться, Президент США согласился. Ожидается, что встреча может пройти в мае.