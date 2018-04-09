В Международной шахматной федерации требуют немедленной отставки Кирсана Илюмжинова
Из-за того, что глава ФИДЕ попал под санкции США, у организации возникли финансовые трудности. Ее счета собираются закрыть, а другие банки в Швейцарии и за рубежом отказываются от обслуживания, пока в руководстве ФИДЕ фигурант санкционного списка. В черный перечень Кирсан Илюмжинов попал три года назад из-за связей с главой Центробанка Сирии и контактов с президентом Сирии Башаром Асадом.
Комментарии5
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pnh__ptn 09 апреля 2018 | 05:31
Прощай, Гюльсары.
gs1112 09 апреля 2018 | 05:36
Азиатские традиции ухода от власти - только вперед ногами.
costs 09 апреля 2018 | 06:03
gs1112: у американцев будут проблемы с инопланетянами
ivanov356 09 апреля 2018 | 05:44
Из-за этого и с инопланетянами у страны испортятся отношения.
opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 06:16
Из-за Асада , мясника и палача сирийского народа, большие проблемы возникли и будут нарастать у Нашего Светлого Гаранта!