Ракетный удар нанесен по военной авиабазе в Сирии

Это сообщают информагентства «Франс Пресс» и сирийское САНА. Отмечается, что системы ПВО базы открыли огонь по нескольким ракетам. Кто их выпустил, пока неизвестно. В Минобороны США сказали, что ничего подтвердить не могут. Год назад США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе после сообщений о химатаке. На днях появились сообщения о новой химической атаке в отношении противников Башара Асада, на этот раз в сирийском городе Дума. Власти Сирии и России утверждают, что химическое оружие не применялось.