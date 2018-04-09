Китай ввел запрет на поставки в КНДР товаров, которые нужны для создания оружия массового уничтожения
В список входят 32 вида материалов, технологий и оборудования, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на китайские власти. Соответствующую резолюцию Совбез ООН принял еще в сентябре прошлого года. Тогда против Северной Кореи ужесточили санкции в ответ на новое ядерное испытание.
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akrayzler 09 апреля 2018 | 04:24
Ну и что? Россия скоро мост построит и все компенсирует.