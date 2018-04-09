Россия готовит ответные меры на новые санкции США
Это сообщила в телеэфире официальный представитель МИДа Мария Захарова. Подробности она не уточнила. В пятницу США расширили санкционный список. В него попали 17 высокопоставленных чиновников, 7 миллиардеров и 14 компаний, в том числе алюминиевый гигант «Русал». Активы бизнесменов в США подлежат аресту, въезд в страну им запрещен. Американским компаниям нельзя сотрудничать с фигурантами списка.
Комментарии6
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rifles 09 апреля 2018 | 04:23
Видимо Маня свою голую попу им в прямом эфире покажет.
Больше то ответить нечем))
sergirusso 09 апреля 2018 | 04:36
rifles: А какой еще ответ вам нужен. Это зрелище будет посильнее "Фауста" Гете и пострашнее ядерной войны.
velbkeirf1 09 апреля 2018 | 04:45
sergirusso: вы убедились мастурбируя в ванной возле зеркала
sergirusso 09 апреля 2018 | 04:46
velbkeirf1: С(т)ранные у вас фантазии
avorozhev Александр Ворожев 09 апреля 2018 | 04:51
rifles: Хотелось бы посмотреть!, Но только с точки зрения гигиены!
avorozhev Александр Ворожев 09 апреля 2018 | 04:48
"Ударили Алёшу Поповича, да по могутной спинушки"!