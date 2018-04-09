На подмосковном полигоне Алабино сегодня пройдет репетиция парада Победы
В ней примут участие 10 тысяч военнослужащих, более ста единиц военной техники, а также 73 самолета и вертолета, сообщили в Минобороны. В конце апреля репетировать будут уже на Красной площади. Из-за этого движение в центре Москвы будет частично перекрыто.
Комментарии3
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com30 09 апреля 2018 | 03:48
Ну наконец то, Путин снова победит Гитлера!
А то уже прошлая его победа над Гитлером,как то стала забываться.
Стоит понимать, что на трибуне среди ветеранов победы над Гитлером, рядом с Путиным появятся более молодые лица, хотя бы как и он 1952г. рождения и еще моложе, такие же победители как и он.
rifles 09 апреля 2018 | 04:25
И не говорите-одни бесконечные парады и репетиции
tks 09 апреля 2018 | 03:56
Чем дальше, тем всё больше становится понятно, что IIWW выиграл именно Путин!